People: Relation Shado Chris et Shan'L, "ça ne date pas d’aujourd’hui"

L'arrangeur chanteur ivoirien, Shado Chris, a rendu un vibrant hommage à la chanteuse gabonaise Shan'L qui célébrait son 33e anniversaire, dimanche.

Shado Chris à Shan'L : ''Ne change pas, reste comme tu es''

Lors d'un passage à Abidjan, la chanteuse gabonaise, Shan'L, auteure du titre à succès ''Tchizabengue'', révélait qu'elle était encore célibataire, avouant avoir un faible pour l'artiste ivoirien Shado Chris.

''Shado Chris est mon genre de mec. J'avoue que je suis célibataire sans enfant. Je ne suis pas encore une femme casée. Je suis donc un coeur à prendre'', avait déclaré Shan'L sur les ondes de vibe radio en avril 2019.

Quelques mois après cette déclaration d'amour de la reine des Tchiza, le chanteur ivoirien qui est également un excellent arrangeur, s'est prononcé sur le sujet.

« Ecoutez, Shan’L est une très belle femme. Elle a tout ce qu’il faut pour plaire à un homme. J’ai eu l’occasion de lui demander ce qui a été relayé dans les médias, elle n’a pas dit le contraire. Elle est mon genre également. Je dois l’admettre. De mon côté aussi, je suis célibataire et un cœur à prendre », avait laissé entendre l’arrangeur-chanteur.

Après ces différentes déclarations, nos deux artistes ont finalement réussi à se rapprocher et ils ont décidé de matérialiser cette union à travers un single intitulé ‘’Pehi sair‘’, dévoilé le 29 octobre 2021 et qui connaît un véritable succès, comme le témoigne le million de vues sur YouTube.

Le dimanche 6 février 2022 manquait la célébration du 33e anniversaire de la belle Shan'L. Et Shado Chris en a donc profité pour rendre un vibrant hommage à la chanteuse gabonaise.

''Hey Pehi SAIR, C’est comment ? On dirait qu’il y a quelqu’un qui a vieilli aujourd’hui hein… le temps passe tellement vite… 2015 on s’est connu et nous voilà aujourd’hui, on a sorti un des plus gros tubes de 2021 … je te souhaite de passer un très joyeux anniversaire. Que Dieu te comble davantage. Change pas, reste comme tu es. Toi et moi ça date pas d’aujourd’hui. Je sais, tu sais, on se sait. Enjoy your day! '', a-t-il posté sur sa page Facebook.