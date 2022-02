CAN - Macky Sall aux Lions de la Teranga: “Vous l’avez fait!...JËRËJËF!”

Le Sénégal est champion de la Coupe d’Afrique des Nations de football (CAN), un ouf de soulagement pour Les Lions de la Teranga qui ont reçu un message bien réconfortant de leur président Macky Sall après la finale remportée contre l’Egypte, dimanche 6 février 2022.

Champions d’Afrique, les Sénégalais en lévitation, Macky Sall salue la ténacité des Lions de la Teranga

C’est fait, le Sénégal tient enfin sa première CAN de son histoire en 60 ans et 16 participations sans jamais parvenir à se griffer une étoile sur le maillot des Lions de la Teranga. Aucune autre équipe n’a disputé plus d’éditions de la CAN sans jamais parvenir à soulever le trophée. De quoi plonger le chef de l’Etat sénégalais Macky Sall, dans une joie indescriptible, lui qui a suivi avec grand intérêt la finale du dimanche avec ses proches collaborateurs à sa résidence.

Il a tenu à féliciter les coéquipiers de Sadio Mané qui ont procuré aux Sénégalais un bonheur incommensurable depuis le stade Olembé de Yaoundé. “Champions d’Afrique !!! Quel match! Quelle équipe ! Vous l’avez fait! Beau moment de football, beau moment de communion et de fierté nationale. Tellement fier de vous! Félicitations à nos héros ! Coupe bi nieuw na! MERCI! JËRËJËF!”, a écrit le chef de l’Etat sur sa page Facebook.

Après 120 minutes de jeu, c'est aus tirs aux buts, un exercice qui a réussi à deux reprises aux Pharaons contre la Côte d’Ivoire (huitième de finale) et le Cameroun (demi-finale), que le Sénégal et l'Egypte se sont departagés. Finalement, c’est le Sénégal qui l’emporte 4-2, Bouna Sarr étant le seul à rater son exercice chez les Lions. Sadio Mané qui avait raté son penalty dans le cours du jeu, inscrit le cinquième tir du Sénégal.

Du côté des Pharaons, Mahmoud Hassan dit Trezeguet et Mohanad Ahmed Abdelmoneim ont raté les leurs. Quelques instants seulement après le but décisif qui a permis aux Lions de la Teranga de remporter la Coupe d'Afrique des nations avec un entraîneur local à la tête de la sélection depuis 2015, en l'occurrence Aliou Cissé, la population sénégalaise, survoltée, a laissé sa joie s'exprimer et a investi les rues de Dakar.