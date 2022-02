Passeport bloqué de Charles Blé Goudé: Voici où se trouve le problème

Charles Blé Goudé continue de faire le pied de grue auprès du régime Ouattara en vue de l’obtention de son passeport, sésame pour lui permettre de regagner son pays la Côte d’Ivoire qu’il a quitté après la chute du pouvoir de son mentor Laurent Gbagbo en 2011.

Laurent Gbagbo à propos du passeport de Charles Blé Goudé: « Le problème se trouve entre le Gouvernement de Côte d'Ivoire et lui»

Depuis le 31 mars 2021, la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale (« CPI » ou « la Cour ») a définitivement acquitté Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, de toutes les charges de crimes contre l'humanité prétendument perpétrés en Côte d'Ivoire en 2010 et 2011. Si Gbagbo est de retour en Côte d’Ivoire, l’ancien ministre de la Jeunesse, lui, reste toujours coincé à La Haye, sans passeport. À l'issue du Conseil des ministres du mercredi 3 novembre 2021, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement ivoirien, Adama Coulibaly, déclarait que « rien ne bloque » la délivrance du passeport de Charles Blé Goudé, d'autant plus qu'il « n’est pas différent » de tous ses autres compatriotes ivoiriens.

La « démarche administrative » suivrait donc son cours, selon lui. « C’est vrai, parfois l’Administration peut être lente. Mais je sais que d’autres citoyens, quand on va sur les réseaux sociaux, se sont plaints de la lenteur administrative dans la délivrance des passeports. Certains, quand ils le peuvent, font carrément le voyage avant la date d’expiration parce que c’est plus rapide de le faire ici, mais en étant à l’étranger, il y a tout un tas de démarches», a tenté de justifier Adama Coulibaly. Mais l’impasse autour de la délivrance du passeport de Charles Blé Goudé, commence à agacer.

«Afrique mon Afrique. Tu ne finiras pas d'étonner le monde. Un passeport, un titre de voyage accordé aux nationaux. À ce 21ème siècle, il faut des mois pour l'obtenir ? (…) Hier, c'était un certificat de nationalité qui faisait débat. Aujourd'hui un passeport. Certainement un extrait de naissance demain. Pitoyable (…) Les hommes changent. Les pratiques demeurent. C'est pourquoi, je dis GÉNÉRATION DE RUPTURE. Des hommes pour penser et pour faire autrement que cette tragique comédie de politicards », dénonce son avocat, Me Claver N'Dry Kouadio.

Contrairement à son mentor et ancien codétenu, Laurent Gbagbo, rentré en Côte d'Ivoire, le 17 juin 2021, l’ex-chef du mouvement des Jeunes Patriotes, continue de faire le pied de grue pour l'obtention de son passeport; et ce, malgré sa demande et ses nombreuses relances auprès de l'ambassade de Côte d’Ivoire aux Pays-Bas. Lors d’une rencontre avec des jeunes et femmes, le week-end dernier dans son village de Mama, Laurent Gbagbo a donné quelques raisons qui expliquent le blocage dans la délivrance du passeport du leader du COJEP.

«J’entends souvent beaucoup de romans, des choses qui ne sont pas justes. C'est pourquoi, quand j'ai été à Guiberoua aux funérailles de la mère de mon collaborateur, Dr Blé Christophe, j'ai été chez lui (Blé Goudé) rencontrer ses parents. Lui et moi, notre compagnonnage s'est achevé le 31 mars 2021 quand la CPI a déclaré que nous sommes totalement exonérés de toutes les charges qui nous sont imputés. Je suis allé à Bruxelles où j'habitais. J'avais déjà demandé qu'on m'établisse mon passeport, ça c'est des choses personnelles. Le Gouvernement ivoirien, après avoir tergiversé, a remis mon passeport diplomatique auquel j'ai droit. Lui, c'est en ce moment, semble t'il, qu'il a fait la demande. Le problème ne se trouve plus entre la CPI et lui. Le problème se trouve entre le Gouvernement de Côte d'Ivoire et lui. Et le gouvernement de Côte d'Ivoire lui doit un passeport. Ce n'est pas la CPI. La CPI a fini le travail qu'on lui avait demandé », a expliqué l’ancien chef de l’Etat ivoirien.