CAN 2021: Champion d’Afrique, le Sénégal accueille ses Lions héroïques

Jour de gloire et de célébration au Sénégal pour les Lions de la Teranga. Les champions d’Afrique ont quitté Yaoundé pour atterrir à Dakar ce lundi 7 février 2021.

Sénégal: Macky Sall attend les Lions, champions d’Afrique à l'aéroport de Dakar

Les joueurs de l’équipe nationale du Sénégal, champions d’Afrique pour la première fois de leur histoire, ont embarqué en fin de matinée, ce lundi, à bord d’un avion spécial parti de l’aéroport de Yaoundé pour rejoindre Dakar, la capitale sénégalaise.

Scènes de liesses à Dakar ce lundi décrété jour férié

A leur arrivée, les Lions de la Teranga seront accueillis par leur président Macky Sall dans le salon d'honneur, puis par une foule considérable en déhors de l'aéroport où le chef de l'Etat et les heros sénégalais vont prendre un bain de foule. Leur cortège va, ensuite, mettre le cap sur le Palais présidentiel où Macky Sall va décorer les hommes d'Aliou Cissé pour avoir terrassé les Pharaons d’Egypte. Les autorités ont évalué la foule à plus d'un million de personnes éparpillées depuis le long du circuit du cortège des Sénégalais.

Dakar a fêté comme jamais le sacre de sa sélection nationale après la victoire contre l'Egypte en finale dimanche soir aux tirs au but (4-2) après un score nul et vierge dans le temps réglementaire. C'est tout un peuple qui a exulté ce dimanche soir, à la seconde où le cuir a touché le fond du filet de Gabaski. Le Sénégal décroche son premier titre continental, à l'issue de la séance de tirs au but (4-2) après un score nul et vierge dans le temps réglementaire.

Grâce au penalty victorieux de Sadio Mané, élu meilleur joueur du tournoi, le Sénégal remporte le tout premier sacre de son histoire en Coupe d'Afrique des Nations. Alors que leur rêve de sacre avait été anéanti par les Fennecs en finale de la CAN 2019, les Lions de la Teranga ont tiré les enseignements de cette désillusion et sont désormais sur le toit du continent.