Mode: Les dessous de femmes prennent le dessus chez Dorcas G.

En prélude à la célébration de la Saint Valentin le 14 février prochain, Dorcas Gloria ou encore Dorcas G. a présenté sa marque de lingeries pour femmes. C’était le samedi 5 février 2022, lors d’un défilé à Abidjan-Cocody.

La St Valentin a démarré chez Dorcas G.

Moins de 6 mois après le lancement de sa marque éponyme et l’inauguration de sa boutique de lingerie et accessoires pour femmes, en août 2021 à Abidjan, Dorcas Gloria Ahouan-Gonou ou Dorcas G. a présenté ses nouveaux produits, samedi dernier, en prélude à la célébration de la St Valentin le 14 février. Pour leurs besoins en lingeries, les femmes africaines, comprenez femmes rondes et fortes, n’ont plus de soucis à se faire. Actrice, productrice et réalisatrice cinéma, Dorcas Gloria Ahouan-Gonou ou Dorcas G. a imaginé une lingerie fine pour leur permettre d’être encore plus sexy quelle que soit votre forme.

Lors d’un défilé aux Deux Plateaux Valons, la lauréate des prix Best Movie Charity de Monaco, du Festival de Cannes et aussi d’un prix Clap Ivoire, a présenté de nouveaux articles de sa marque Dorcas G. La boutique Dorcas G. propose des lingeries en dentelle et en soie. La propriétaire de la marque dit avoir misé sur la qualité pour permettre aux femmes intéressées de mieux aguicher leurs hommes.

« J’ai misé sur la qualité. C’est vrai qu’il y a la lingerie, mais je suis dans les conseils, comment prendre soin du corps ? Avec nos rondeurs, comment être sexy pour nos hommes ? C’est tout un package que j’offre », déclare Dorcas Gloria Ahouan-Gonou. Et quand vous lui demander comment lui est-il venue l’idée de s’intéresser à la lingerie pour femme forte, sa réponse est empirique.

« Je me suis basée sur ma propre expérience. Récemment, j’étais à Dubaï avec mes enfants et j’ai voulu acheter de la lingerie pour moi-même et pour la boutique. Pour moi qui fait du 46, c’était compliqué de trouver de la lingerie à ma taille et c’est tout le temps comme ainsi. Tout ce qui vient en Afrique, on a l’impression qu’ils ne tiennent pas compte des africaines qui sont des femmes fortes soit par la poitrine, soit par les fesses. Alors, je me suis dit, moi qui ai voyagé et qui aime les choses bien, on peut avoir des rondeurs et être attirante, ou être maman et avoir l’air sexy.

Donc je me suis dit, pourquoi ne pas créer une marque de lingerie qui répond aux critères des africaines, qui répond aux critères des jeunes dames, mamans avec des rondeurs. Voici ce qui explique la création de la marque ‘’Dorcas G Lingerie’’ destinée aux femmes avec un peu de forme. En Afrique, quand une jeune dame est mince, elle a un peu de rondeurs quelque part. C’est rare de voir une femme plate. C’est donc une marque destinée aux femmes avec les formes, avec des rondeurs», dixit Dorcas G.