Emma Dobré Prod: Le concert de Kerozen dj au Cameroun annulé

Le concert de Kerozen Dj prévu pour se tenir au Cameroun ce vendredi 11 février 2022, est annulé, annonce la maison de production du chanteur ivoirien interprète du tube “Tu seras élevé".

Kerozen DJ, première victime de la guéguerre entre Camerounais et Ivoiriens

Après un appel au boycott lancé contre le concert de Kerozen DJ à Douala, l’artiste ivoirien et sa maison de production Emma Dobré Prod conviennent d’une annulation de ce spectacle.

Le célèbre artiste Coupé décalé, Kerozen Dj est la première victime de la crise des réseaux sociaux entre Camerounais et Ivoiriens, qui agite la toile depuis plus d’une semaine.

En effet, le spectacle du poulain d’Emma Dobré annoncé en grande pompe à Yaoundé et à Douala depuis plusieurs mois, n’aura pas lieu. Ainsi en a décidé le label Emma Dobré Prod qui a publié, ce mardi soir, un communiqué dans ce sens.

« Le spectacle de mon artiste au Cameroun ce 11 février a été goupillé depuis septembre 2021 , le promoteur connaissant notre agenda très chargé s’y est pris tôt.. vu la tournure des événements et surtout pour ne pas mettre à mal les relations entre nos 2 pays (1 cas isolé pourrait semer la zizanie) . Nous sommes dans l’obligation de surseoir à ce spectacle », lit-on.

« Avec le promoteur, nous trouverons un terrain d’entente le temps que les esprits se calment », a précisé la productrice du chanteur Kerozen. La 33è édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) est certes terminée, mais la guerre entre supporters camerounais et ivoiriens, est loin d'être achevée.

Certains camerounais n'ayant pas digéré les railleries des ivoiriens après l'élimination de leur équipe nationale en demi-finale de la Can, ont décidé de se faire justice en menaçant de faire foirer le spectacle de l’artiste ivoirien.

Tout a commencé le mercredi 26 janvier 2022 au Stade Japoma à l’occasion du 8e de finale de la CAN 2021 entre la Côte d’Ivoire et l’Egypte (0-0, 4-5 tab). A plusieurs reprises durant l’échauffement et ensuite durant la rencontre, une partie du public camerounais a soutenu les Pharaons et même sifflé les Eléphants par moment, notamment durant la séance de tirs au but !

Un comportement contre-intuitif alors que la solidarité subsaharienne est généralement de mise dans ce genre de match… Sur les réseaux sociaux, des vidéos ont même circulé pour montrer des supporters camerounais en train d’apprendre l’hymne national de l’Egypte avant la rencontre ! Une question se pose alors : comment les fans locaux en sont-ils venus à «détester» à ce point les Ivoiriens ?

Sur les réseaux sociaux, la rumeur dit que les Ivoiriens, peut-être dans un esprit de revanche suite à leur élimination face aux Lions Indomptables en novembre 2021 dans les qualifications au Mondial, ont pris fait et cause pour les Comores en marge du 8e de finale polémique de la CAN contre le Cameroun (2-1). La légende ivoirienne Didier Drogba a notamment tweeté : «L’Afrique est fier de cette valeureuse équipe comorienne».

«La Côte d’Ivoire a goûté le patriotisme camerounais»

Tous ces commentaires ont visiblement été très mal pris par les Camerounais qui ont renvoyé la monnaie de leur pièce aux Éléphants à Japoma. «La Côte d’Ivoire a goûté le patriotisme camerounais», a notamment taclé le président du Syndicat des Journalistes, Denis Nkwebo, cité par Actu Cameroun.

D’autres ont au contraire tenté d’apaiser les tensions, à l’instar de l’écrivaine Calixthe Beyala. «Le Cameroun et la Côte d’Ivoire sont des pays frères; les peuples ivoirien et camerounais ont toujours combattu côte à côte; un ballon derrière lequel des enfants courent ne saurait mettre en péril cette magnifique complicité», a affirmé la Camerounaise.

La goutte VDA et le titre “Ils seront logés” qui fait déborder le vase

Jeudi dernier, les supporters ivoiriens ont célébré de fort belle manière la défaite des Lions Indomptables du Cameroun, en demi-finale de la Can 2021 face aux Pharaons d’Egypte, à l’issue des tirs aux buts. N'ayant pas digéré le traitement infligé aux Eléphants de Côte d’Ivoire par les supporters camerounais lors des huitièmes de finale, les Ivoiriens ont accueilli avec joie la chute des Camerounais.

C'est donc à des scènes de joie et de liesse populaire auxquelles l’on a assistées dans les rues d’Abidjan jeudi soir. Dans le même temps, Jim et Pitch du groupe VDA, sont rentrés en studio pour sortir une chanson intitulée ‘’Ils seront logés‘’, mise en ligne dans la matinée du lendemain, vendredi.

Si cette chanson a été appréciée par de nombreux mélomanes ivoiriens, d'autres, par contre, ont estimé que le groupe Vda n'aurait pas dû s'inviter dans cette affaire. Face aux nombreuses critiques, les chanteurs se sont expliqués.

''Être patriote pour nous, c'est savoir sortir au bon moment, pour rétablir les choses, pour apaiser les cœurs des populations face à une circonstance ou une situation donnée. Vu cela, nous pensons que nous l'avons fait de la plus belle des manières, c'est-à-dire, en chantant. C'est pour cela que cette chanson est devenue aujourd'hui un sursaut national. On l'a fait de manière subtile sans injurier, sans attaquer qui que ce soit, sans attiser une guerre... Cette chanson a été chantée avec beaucoup d'intelligence, n'en déplaise à ceux qui veulent véritablement polémiquer ou cherchent une visibilité avec notre nom, à ceux qui ne connaissent pas ce qu'on appelle les emblèmes d'un pays. Le drapeau, l'hymne national en font partie'', a confié Jim à Euloge First.

Puis d'ajouter: '' Quand on naît dans un pays et qu'on porte l'identité et le nom de ce pays, on est déjà patriote quel que soit ton statut... Donc quand on parle de ces symboles, on ne rentre plus dans des considérations, dans des commentaires bidons de moralisateurs, d'éducateurs. On l'a vu quelque part où notre équipe nationale de football qui défendait les couleurs du pays pour apporter de la joie aux Ivoiriens, a été huée (...) Pour vous, la Côte d’Ivoire doit tout accepter ! c'est impossible. C'est comme cela que nous, en tant qu'artistes, nous avons choisi véritablement la manière, sans offenser quelqu'un, pour apaiser le cœur des Ivoiriens.