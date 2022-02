Tasha Smith, actrice américaine, craque pour Fally Ipupa: "Je t'aime"

L’américaine Tasha Smith continue d’entretenir la flamme qu’elle a toujours portée pour le chanteur congolais Fally Ipupa qui revient en force dès fin février avec son nouvel album “Tokooos II” Version Gold.

La légende de la musique africaine Fally Ipupa prépare activement la sortie de son nouvel album

“Tokooos II” en version Gold, le tout dernier album de Fally Ipupa sera dans les bacs le 25 février prochain. L’icône de la musique congolaise, après avoir parcouru le monde, rempli des salles de concert, vient faire sensation encore avec ce 7è album, une réédition de son dernier opus “Tokooos II” sorti en décembre 2020.

Ce projet du hitmaker de « Nidja », Fally Ipupa, qui a déjà collaboré avec l’artiste français, M. Pokora, le chanteur nigérian Flavour et le groupe ivoirien Magic System, est très attendu par les fans.

Les soutiens ne font que se multiplier à l’endroit de l’Aigle de l’Afrique. La preuve, l'actrice américaine Tasha Smith qui n’a jamais caché son amour pour Fally Ipupa, lui a adressé un message très fort que l'interprète des tubes “Jeudi soir” ou encore “Jus d’Orange”, a partagé avec ses abonnés sur son compte instagram.

"Tu rends mon cœur joyeux. Félicitations mon chéri"

En effet, dans une vidéo postée sur son compte Instagram, Fally Ipupa a fait découvrir à ses fans, le message que la star américaine lui a envoyé.

Salut mon cher Fally. « J’ai pris mon temps pour t’adresser mes félicitations pour ton nouvel album. Je suis si fière de toi, tu rends mon cœur joyeux. Félicitations mon chéri, tu es mon préféré, tu sais cela. Je t’aime tant« , a-t-elle déclaré en anglais avant de lui envoyer une bise à la fin.

Fally Ipupa a dévoilé récemment la tracklist de la réédition de son album « Tokooos II » version Gold. Et déjà, l’on peut constater la présence de gros noms du rap game français. Il s’agit notamment de Niska, Leto et Guy2bezebar mais également de Youssoupha. De toute évidence, il faut dire que toutes les conditions sont réunies pour faire de cet album l’un des opus les plus bouillants de l’année 2022.