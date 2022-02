Incendie à la Banque de France, lieu de fabrique du franc CFA

La nouvelle de l'incendie à la Banque de France s'est rapidement répandue sur la toile dans la matinée du mercredi 9 février 2022. Des flammes ont été signalées aux alentours de 11 heures. Il faut noter que c'est dans cet établissement qu'est fabriqué le franc CFA.

Incendie à la Banque de France : 24 personnes intoxiquées

"Ce mercredi 9 février, vers 10h15, un incendie s’est déclaré dans l’un des bâtiments du site de l’imprimerie de la Banque de France, à Chamalières. À 10h30, les services de police et de secours étaient engagés", a rapporté la préfecture du Puy-de-Dôme.

L'incendie s'est déclenché juste après 11 heures depuis un laboratoire de design de billets, selon la préfecture du Puy-de-Dôme. Le premier bilan établi évoque trente-quatre blessés légers, dont dix évacués au CHU. Deux sapeurs-pompiers ont également été blessés. Dans un tweet, l'établissement bancaire a laissé entendre que "l'incendie est maitrisé" et "le site a été évacué et les collaborateurs sont à l'abri".

#Imprimerie de la Banque de France à #Chamalières : l’#incendie est maitrisé, le site a été évacué et les collaborateurs sont à l’abri.#PuydeDôme#ClermontFerrand — Banque de France (@banquedefrance) February 9, 2022

La préfecture du Puy-de-Dôme précise par ailleurs que l'atelier de fabrication des billets n'a pas été touché par l'incendie. "Incendie en cours à l'imprimerie de la Banque de France à Chamalières. Équipes du @SDIS_63 et la @PoliceNat63 sur place. Compte tenu des fumées, la population riveraine est invitée à rester chez elle et à ne pas ouvrir les fenêtres. Évitez le secteur et le COD est activé", a tweeté le préfet du Puy-de-Dôme.

Ce sont au total 60 sapeurs-pompiers qui se sont mobilisés face à l' incendie à la Banque de France. Les accès à la banque ont été sécurisés par la police nationale. La préfecture a demandé aux automobilistes et aux piétons d'éviter le secteur pour laisser passer les véhicules VHL d'intervention". C'est à 13h10 (heure locale) que l'incendie a été maitrisé.

La Banque de France, fondée le 18 janvier 1800, imprime les billets de franc CFA. Elle a une réserve de 161,1 milliards d'euros.