Emma Lohoues aux femmes: "Ne vous estimez pas trop belle pour..."

Invitée, il y a quelques jours, par l’influenceuse Coach Hamond Chic, à prendre part à un live sur les réseaux sociaux, Emma Lohoues a livré 5 conseils qui, selon elle, peuvent permettre aux jeunes filles de réussir dans l’entrepreneuriat.

Emma Lohoues fait partie des personnalités du showbiz les plus influentes de Côte d'Ivoire, voire en Afrique. Elle est également une véritable femme d'affaires. Propriétaire d’un somptueux institut de beauté et de plusieurs autres entreprises, elle lance par moments des castings afin de recruter des jeunes filles à qui elle offre du boulot. Dans une récente sortie sur la toile, elle a exhorté les jeunes filles ivoiriennes à se battre dans la vie, tout en révélant avoir bataillé très fort pour se faire une place au soleil.

''Moi que vous voyez aujourd'hui là, j'ai eu à travailler dans des instituts ; j'ai eu à être insultée par des patrons... Pour être actrice, je ne suis pas passée par la petite porte ; j'ai eu à me faire insulter, ridiculiser et rejeter dans des castings. J'ai eu un petit magasin avant d'avoir un institut de beauté et là, je pense que je n'ai encore rien fait...Arrêtez de tendre la main. Bougez-vous ! C'est de petit boulot à petit boulot qu'on arrive à ce dont on a toujours rêvé. Pour réussir, il faut faire preuve d'abnégation, de courage ; d'échec en échec, on finit par réussir'', a conseillé Emma Lohoues.

Invitée, récemment, par l’influenceuse Coach Hamond Chic à prendre part à un live sur les réseaux sociaux, la belle Emma Lolo a livré 5 conseils qui, selon elle, peuvent permettre aux jeunes filles de réussir dans l’entrepreneuriat. Dans un premier temps, l’ex-copine de feu Dj Arafat a indiqué qu’il ne faut pas entreprendre juste parce que tout le monde le fait. ‘’N’ayez pas peur de faire de petits métiers‘’, a-t-elle affirmé. Puis la businesswoman d'ajouter: ‘’Ne vous estimez pas trop belle pour ne pas commencer en vendant; que ce soient du pain ou des rouges à lèvres, à cause du regard des gens‘’. Poursuivant, Emma Lohoues a conseillé aux jeunes filles de diversifier leurs sources de revenus mais aussi, d’aimer l’activité dans laquelle on investit.