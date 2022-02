DJ Lewis bat et défigure sa femme Djenny: L'artiste déféré au parquet?

Kouya Igba Arsène alias DJ Lewis est-il un homme violent? Le disc jockey ivoirien de coupé-décalé vient de tuméfier le corps de sa femme Djenny. Les audios et photos de la jeune femme sauvagement tabassée par l’artiste, ont émeuté les internautes.

Dj Lewis tabasse sa femme Djenny devant ses enfants et se retrouve à la gendarmerie

Djenny, la femme du chanteur DJ Lewis, ne sait plus à quels saints se vouer face au caractère très violent de son homme. Dans une vidéo diffusée jeudi 10 Février 2022 sur sa page Facebook, l’influenceur Ivoirien Juste Crépin révèle détenir des preuves audio et photos selon lesquelles l’artiste ivoirien DJ Lewis aurait battu sa femme Djenny devant ses enfants et que l’affaire est en cours à la gendarmerie de Bingerville.

“J’aime l’artiste, mais il faut que les langues se délient. Il y a des personnes qui se cachent sous le couvert du fait que ce sont des stars pour cacher leur sale comportement et avoir des attitudes de lâche. Parce que ça, c’est être lâche", a dénoncé le blogueur Juste crepin.

Sur les images présentées par l’influenceur, l’on voit le corps de la jeune femme tacheté par endroit de bleus notamment au visage, aux bras, à la jambe et elle se retrouve même avec la levre inférieure coupée.

A en croire plusieurs témoignages relayés sur les réseaux sociaux depuis que l’affaire a été mise au grand jour, Dj Lewis qui a 4 enfants avec Djenny, n'est pas à sa première fois. Quand il en a l’envie, il n’hésite pas à jeter l’opprobre sur sa femme en la battant devant leurs enfants.

Ce que confirme d’ailleurs Djenny dans l’un des audios partagés sur la toile: “La dernière fois, c'était devant les enfants. Mon fils a dit “papa arrête, papa arrête". Il était en train de me brutaliser devant l’enfant, tourner mes mains dans mon dos. L’enfant était en train de le taper. J’ai compris que si je ne quitte pas dans ça, mes enfants vont penser que la violence est normale quand ils vont grandir. Et ils iront faire pareil à d’autres filles”, a fait savoir la compagne de l’auteur du tube à succès « APOUTCHOU », les larmes aux yeux.

De sources concordantes, Dj Lewis est détenu à la brigade de gendarmerie de Bingerville depuis la matinée du jeudi. L’artiste est-il en garde à vue? Va-t-il être déféré au parquet pour des faits de violence et/ou pour coups et blessures volontaires? Sa femme a affirmé que sa plainte n’aurait pas été reçue par les gendarmes.