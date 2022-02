Tchologo: L'ambassade des États-Unis et l’USAID satisfaits des réalisations communautaires

Une délégation composée du Cheffe de mission adjointe de l’Ambassade des Etats-Unis en Côte d’Ivoire, SEM Joann Lockard, et de la représentante nationale de l’USAID, Nancy Lowenthal, accompagnée par le Président directeur général (PDG) d’Equal Access international (EAI), Graham Couturier, et du Directeur Projet A4D, Karana Olivier, a effectué le mercredi 09 février 2022 une visite d’échanges dans la région du Tchologo.

L'ambassade des États-Unis et l'Usaid en visite dans le Tchologo

La délégation s’est rendue conformément à son agenda, au centre social, à la radio Binkadi, l’un des médias partenaires au projet A4D, au sein des communautés des villages de Tiébingué dans la commune de Ferké, à Nambonkaha et à Ouangolodougou. Ce, après les échanges de civilités chez le gouverneur Kouamé Koffi, préfet de région qui se prépare à déposer ses valises dans le Haut Sassandra où il est affecté.

L’objectif de ces rencontres selon les responsables de la délégation était de comprendre le fonctionnement des structures visitées et les réalités quotidiennes des communautés impactées par les programmes Covid-19 et gouvernance sur lesquels travaille EAI dans le Tchologo et le Bounkani.

Dans le département de Ouangolodougou, le PDG de EAI et le Directeur projet, ont assisté à la séance de restitution du 5e GEDA (groupe d’écoute de discussion et d’action) avec les ‘‘champions’’ (représentants des communautés locales). Au terme de ces visites, la diplomate, Joann Lockard s’est exprimée sur le niveau des relations entre le peuple ivoirien et le peuple américain.

« Nous sommes toujours fiers d’être proche du peuple ivoirien pour soutenir l’auto-développement. Nous sommes vraiment partenaires et nous recherchons des idées, des innovations à soutenir afin de favoriser l’épanouissement des communautés locales », a indiqué la cheffe de mission adjointe de l’Ambassade des Etats-Unis à Abidjan.

Pour sa part, le directeur exécutif d’EAI, Graham Couturier, s’est dit marqué par les changements positifs observés sur le terrain au sein des communautés bénéficiaires dans le cadre du projet A4D mis en œuvre par son organisation avec l’appui financier de l’USAID. « Je suis super fier du travail de ce projet exécuté dans les régions du Tchologo. Je suis fier du travail de toute l’équipe et du soutien financier du gouvernement américain », s’est-il réjoui.

Ces visites de terrain ont été d’une part, l’occasion pour la délégation de s'imprégner de l'impact réel du projet sur les villages bénéficiaires de la région du Tchologo. D’autre part elles visent à voir dans quelle mesure les efforts des communautés peuvent être améliorés pour faciliter leur meilleur épanouissement.

Impressionné par les réalisations des différentes communautés, le directeur de projet, a, au nom de toute la délégation, félicité et encouragé les communautés à persévérer dans les initiatives de développement local. Rappelons que le programme d’activité du mercredi a été précédé, la veille, par une mission de Karana Olivier, à Tiorotieri et à Katogo dans le département de M’Bengué.

Le Projet A4D ou le Développement par la gouvernance a été lancé en avril 2020 en Côte d’Ivoire. Il est exécuté dans les régions frontalières de la zone nord du pays. Le projet vise entre autres à amplifier les préoccupations légitimes des citoyens et les relier aux entités pertinentes, renforcer la capacité des acteurs locaux à articuler les besoins des communautés et à réduire l’instabilité politique et socio-économique de l’impact du COVID-19 sur les femmes et les jeunes dans les régions du Bounkani, du Tchologo, du Poro et du Folon.

Une correspondance particulière de O.I Point Focal Média EAI.