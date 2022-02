Elimination des Éléphants, Rach accuse Max Gradel : ''Il a été égoïste''

Le journaliste sportif Rach N'Guessan accuse Max Grade dans le cadre de l'élimination des Éléphants de Côte d'Ivoire à la CAN 2021. L'homme de radio n'a pas du tout été tendre avec Max Gradel.

Rach N'Guessan attaque sévèrement Max Gradel

Le journaliste ivoirien Rach N'Guessan n'a vraiment pas digéré l'élimination prématurée des Éléphants de Côte d'Ivoire en huitièmes de finale de la CAN 2021 au Cameroun.

Invité ce jeudi à l’émission ‘’La grande team’’ diffusée sur la 3, il a critiqué certains choix de l'entraineur Patrice Beaumelle. ‘’On n’a pas de doublure véritable, quand les Égyptiens frappent au cœur des Éléphants, Kessié sort, quelle est la doublure de Kessié, Beaumelle ne peut pas vous donner la doublure de Kessié. Pour lui, la doublure de Kessié , c’est Serey Dié, mais ce n’est pas la doublure de Kessié. Je n’ai rien contre Serey Dié qui est un garçon courageux (…), mais un joueur qui ne peut pas franchir la ligne médiane, vous donnez la possibilité à l’adversaire de vous étouffer ‘’ a-t-il indiqué.

Poursuivant, Rach N'Guessan a également critiqué le collectif des Éléphants tout en s'attaquant sévèrement à Max Gradel qu'il a traité de machant et d'égoïste. ‘’Un tel match, Zaha devait commencer, parce que lui au moins, il pouvait solliciter Haller. Je n’ai rien contre Max Gradel, mais il a été égoïste tout au long de cette compétition, il y a eu aucun débordement, aucun centre en direction de Haller, c’est méchant, c’est égoïste …même les hommes du milieu, ils balancent des balles mortes pour que le petit métis aille courir derrière, parce qu’ils se disent que ce n’est pas nous qui allons faire de toi ici une star ‘’, a déploré Rach N’Guessan

Cette sortie de Rach N'Guessan a suscité de nombreuses réactions dont celle d'un autre journaliste sportif ivoirien Abdoul Kapo.

'' Sérieusement, il faut foutre la paix à Max Gradel. Il a donné tout ce qu'il pouvait à cette CAN. Et, il n'a pas été le seul à avoir du mal à trouver Sébastien Haller. Combien de passes décisives Pépé, Kessié, Sangaré ou Seri ont adressé à Haller durant la CAN ? Les gens ont la mémoire courte. C'est le même Max Gradel qui a offert à Haller son premier but en sélection. La difficulté à trouver Haller durant la CAN était plus un problème d'animation. Haller aussi n'a pas toujours fait les meilleurs appels et les meilleurs déplacements. Alors, traiter Gradel de méchant parce qu'il a fait un mauvais choix sur une action, est méchant'', a-t-il posté sur sa page Facebook.