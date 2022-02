Togo : L'État fixe de nouvelles conditions pour être directeur de collège

Au Togo, les autorités ont annoncé de nouvelles conditions pour accéder au poste de directeur de collège. L'information a été livrée dans un arrêté ministériel qui met ainsi fin aux nominations à cette fonction.

Togo : Voici les nouvelles conditions pour être directeur de collège

Désormais au Togo, pour être directeur de collège, il va falloir se soumettre à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle à la direction des collèges d'enseignement général (CAP-DCEG). D'après un arrêté ministériel, "cet examen, destiné à constater l'aptitude à la direction du collège d'enseignement général public, est accessible à tous les professeurs du collège".

Voici les conditions que devront remplir les candidats au certificat d'aptitude professionnelle à la direction d'un établissement scolaire public du premier cycle :

être titulaire d’une licence dans une discipline d’enseignement ou d’un certificat d’aptitude au professorat dans le collège d’enseignement général ou d’un certificat de fin d’études de l’École normale supérieure ;

justifier au début janvier de l’année de l’examen de 10 ans d’expérience au moins dans un collège d’enseignement général public en qualité de professeur titulaire du collège ;

tout candidat au concours d’aptitude professionnelle à la direction d’un établissement scolaire public du premier cycle d’enseignement général doit se faire inscrire à l’inspection de rattachement 21 jours au moins avant l’ouverture de la session.

Il faut noter que l'arrêté a été signé conjointement par les ministres de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social et celui des Enseignements primaire, secondaire, technique et de l’artisanat.