Drogba tire les oreilles à Jürgen Klopp, l'entraîneur de Sadio Mané

Didier Drogba a finalement répondu aux propos de Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool, qui avait récemment traité la Coupe d'Afrique des nations (Can ) de petit tournoi.

Didier Drogba: ''Un petit tournoi qui signifie beaucoup pour nous, Africains''

Quelques semaines avant le début de la CAN 2021 qui s'est disputée du 09 janvier au 06 février 2022 au Cameroun, l’entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, contraint de laisser partir quelques joueurs cadres de son équipe, tels que le Sénégalais, Sadio Mané, l’Egyptien, Mohamed Salah, et le Guinéen, Naby Keita, avait tenu des propos qui ont scandalisé de nombreux acteurs du football.

«En janvier prochain, il y aura un petit tournoi en Afrique. Nous serons obligés de nous battre sur plusieurs fronts avec les joueurs dont nous disposons», a ainsi glissé le coach allemand. Le fait t'entendre ce technicien de renom, traiter la Can de petit tournoi, avait suscité une vague d'indignation. Cependant, le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, avait plutôt tenté d'apaiser la situation.

"Je ne peux pas répondre à ce que Jürgen Klopp dit parce que je ne sais pas dans quel contexte il le dit. Je ne sais pas pourquoi il le dit, quelle a été la question du journaliste. Maintenant, Klopp dit peut-être tout haut ce que beaucoup d’entraîneurs en Europe pensent tout bas. Je n'ai pas à commenter là-dessus. Notre Coupe d'Afrique est une fête pour le continent africain. Nous y retrouverons les meilleures équipes africaines, les meilleurs joueurs africains. Nous sommes heureux d'y être et nous continuerons à progresser pour que cela devienne de plus en plus une grande compétition", a commenté Aliou Cissé.

Longtemps resté silencieux sur le sujet, Didier Drogba s'est finalement exprimé sur cette affaire quelques jours après la compétition sanctionnée par le sacre du Sénégal. En effet, l’ancien attaquant de Chelsea a partagé une vidéo de supporters sénégalais célébrant leur victoire et l’a légendée comme suit : «Un petit tournoi qui signifie beaucoup pour nous, Africains».