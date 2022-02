Gbagbo revient sur son procès: « Des témoins ont gâté leurs noms »

Laurent Gbagbo, Président du PPA-CI, était en visite le dimanche 13 février 2022 au siège de l'Eglise Protestante Baptiste Œuvres et Mission Internationale (EPBOMI) à Yopougon. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de ses visites aux confessions religieuses. L’occasion a été bonne pour l’ancien chef de l’Etat ivoirien, acquitté par la CPI de crimes de guerre, crimes contre l’humanité, de revenir sur des moments forts de son incarcération à La Haye. Ci-dessous, de larges extraits de son discours-témoignage.

Laurent Gbagbo: « Gbagbo, ce n'est pas fini »

(…) Je connais cette maison. Je connais cette Eglise. Je suis déjà venu, il y a longtemps. Je connais ces bâtiments où je suis venu quelque fois discuter pour chercher la paix du cœur, pour chercher des réponses à des questions sur la Côte d'Ivoire parce qu'en plus d'être Pasteur, le Révérend Dion Yaye Robert est un bon conseiller. Je ne le dis pas pour le flatter, parce qu'en réalité il n'en a pas besoin. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens viennent à lui quand ils ont des questions, quand ils ont des problèmes. Je le remercie pour tout ce qu'il fait comme travail. Je vous salue vous tous. Je voudrais dire au Peuple de Yopougon que je ne suis pas encore venu à Yopougon. Ici c'est de l'ex-territorialité.

Je suis venu dans une Église pour rencontrer les dirigeants évangéliques et il se fait que cette église est à Yopougon mais je ne suis pas encore venu à Yopougon. Les gens de Yopougon savent et moi aussi je sais que je dois venir à Yopougon (…) On est Chrétien parce qu'on croit que Jésus est ressuscité. La seule définition qui vaille du Christianisme c'est ça. On est chrétien parce qu'on croit que Jésus, Dieu fait homme, a été jugé, crucifié, mort sur la croix, enterré et ressuscité le troisième jour. Mais Jésus pouvait éviter ça. Ponce Pilate c'est qui ? Un Gouverneur, un Préfet . Si Jésus lui dit meurs, il meurt. Mais il a laissé faire. Donc je vous demande de pardonner. Je vous demande de pardonner parce que là c'est une autre leçon que DIEU nous a donné.

Quand on m'a arrêté en avril 2011, c'était au cri de : " Gbagbo c'est fini ". 10 ans après, Gbagbo Parle. Donc Gbagbo, ce n'est pas fini. Alors il y a des leçons comme ça que DIEU nous donne, mais nous sommes des humains. Nous ne pouvons pas comprendre au moment où ces leçons sont administrées. C'est plus tard qu'on comprend des bouts, petit à petit, des morceaux. Si je n'étais pas là aujourd'hui, on aurait pas compris. C'est parce que je suis là aujourd'hui qu'on comprend. Donc ceux qui ont été méchants avec les évangéliques, l'ont été en vain (…) Pasteur Dion, je te remercie parce que tu nous reçois aujourd'hui dans ton Eglise. Mais je te remercie particulièrement pour ce que tu es. J'ai dit aux jeunes Pasteurs de te ressembler, de bâtir des communautés chrétiennes qui prient et croient en Dieu.

"Quand on faisait passer les témoins, on a envoyé un et son témoignage était loufoque"

Une communauté chrétienne qui bâtit dans un pays comme la Cote d'Ivoire des liens d'amitié, de fraternité avec des gens d'autres régions. Je te remercie pour ça. Parce que si on avait eu beaucoup de fous, peut être cette crise se serait transformée en guérilla inter-religieuse. Mais Dieu merci parce qu'il y a des gens comme toi. Les autres, je ne vous néglige pas mais comme c'est le doyen. Je vous remercie beaucoup d'avoir évite que ça se transforme en conflits inter-religieux. Moi j’étais la-bas quand on me jugeait, quand on faisait passer les témoins, on a envoyé un et son témoignage était loufoque que finalement on n’a rien retenu. Il dit qu'il priait à la mosquée et quelqu'un est venu couper le bras de son ami et ce dernier se promenait dans le quartier avec un bras en mains. Regardez moi ça ! (rires). Dans Yopougon ici ? Mais on ne lui a même pas poser de questions (rires).

Il y a des témoins comme ça qui ont gâté leurs noms mais leurs témoignages avaient au moins un interêt car nous avons compris qu'il y a certains qui voulaient que ça devienne une guerre inter-religieuse. Mais ça ne pouvait pas devenir ainsi parce que nous sommes en Cote d'Ivoire. Pasteur Dion je te remercie pour ça. Tous les frères, je vous salue. Les Révérends et Révérendes, je vous salue et vous remercie pour vos prières. Il faut continuer de prier. Priez, priez ! Moi je connais la valeur de la prière maintenant. Avant, je ne connaissais pas la valeur mais quand tu es dans ta cellule et que tu es enfermé pendant 08 ans, il te reste quoi à faire ? Prier. Il te reste quoi à faire ? Prier. Donc tu pries jusqu'a ce que tu te rendes comptes que la prière est une force matérielle et elle se réalise puissamment.

C'est quand tu viens des coins comme ça que tu deviens plus croyant qu'avant. Chers frères, je vous remercie pour tout le soutien. Je vous remercie pour ça. Vous m'avez apporté un soutien fort et puissant. Vous avez fait de moi un Pierre. Pierre était un brave type. Lui c'est vraiment l'homme que Jésus a choisi. Des gens ont choisi Jésus mais lui, c'est Jésus qui l'a choisi. Quand je suis allé à la Basilique Saint Pierre de Rome, ce qui est frappant en y entrant, c'est le tombeau de Pierre qui est là. Oui Dieu sait faire les choses. Voilà un petit Pêcheur de Galilée, lui il fait son filet, comme les Ebriés qu'on voit ici (rires) , voilà ce qu'il est devenu, le socle, le pilier d'une religion. Pasteur Dion, je te prie d'être le socle et le pilier des Évangéliques".