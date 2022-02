Abidjan : Avant le remaniement, voici l'actualité du président Ouattara

Avant son retour à Abidjan les jours à venir, pour la reprise des activités gouvernementales, le président de la République, Alassane Ouattara, séjourne en Europe depuis quelques jours.

Alassane Ouattara à Bruxelles (Belgique), pour une visite de travail et le 6e Sommet ordinaire Union Africaine - Union Européenne

Le temps de répit accordé aux membres actuels du gouvernement, avant le prochain Conseil des Ministres, le 23 février, tire à sa fin. Annoncé pour fin 2021, le remaniement ministériel pourrait enfin avoir lieu dès la reprise.

En attendant, le chef de l’Etat et son épouse Dominique Ouattara, poursuivent leur séjour en Europe. Le couple présidentiel ivoirien séjournera, à Bruxelles (Belgique), du 14 au 18 février 2022, dans le cadre d’une visite de travail et de sa participation au 6e Sommet ordinaire Union Africaine - Union Européenne.

Au cours de son séjour, le président de la République aura des entretiens avec Sa Majesté Philippe de Belgique, Roi des Belges, et avec le Président du Conseil Européen, Monsieur Charles MICHEL. En outre, Il participera à un déjeuner-débat avec la Chambre de Commerce Belgo Luxembourgeoise Afrique Caraïbes Pacifique.

Alassane Ouattara prendra également part au 6e Sommet ordinaire Union Africaine - Union Européenne au cours duquel, seront organisées plusieurs tables rondes thématiques portant sur le financement de la croissance, le système de santé et de production de vaccins, l’agriculture et le développement durable, l’éducation, la culture et la formation professionnelle, la migration et la mobilité, l’appui au secteur privé et à l’intégration économique, la paix, la sécurité et la gouvernance, le changement climatique et la transition énergétique, numérique et en matière de transports.

Le Chef de l’Etat participera à la table ronde sur le financement de la croissance et coprésidera la table ronde consacrée à l’agriculture et au développement durable. En marge du Sommet, le Président de la République aura une rencontre avec les parlementaires européens sur le cacao durable, et s’entretiendra avec plusieurs de ses homologues. Le 5e Sommet ordinaire Union Africaine - Union Européenne s’est tenu, à Abidjan, les 29 et 30 novembre 2017.

Avec Sercom Présidence