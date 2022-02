En plein love, Eunice Zunon se lâche : " Quand on aime, on assume"

Eunice Zunon vit actuellement un amour fou aux côtés du chanteur camerounais Tenor. Quand un internaute rappelle à la web humoriste la relation entre Coco Emilia et Francis Mvemba, BP Bouche pointue lui apporte une réponse qui enflamme la toile.

Eunice Zunon n’a pas peur de vivre son amour avec Tenor

Si au départ Eunice Zunon a nié avoir une relation intime avec Tenor, la belle Ivoirienne a finalement dévoilé au grand jour son amour pour l’artiste d’origine camerounaise. En effet, dans la soirée du vendredi 21 janvier 2022, alors la web comédienne séjournait au Cameroun, les internautes ont vu une vidéo dans laquelle Tenor faisait une demande en mariage à la fille de Me Alain Zunon.

La toile s’est enflammée ! C’est désormais officiel, après Georgette Eto’o, Eunice Zunon a son Camerounais. Il est vrai que la scène a laissé croire à un buzz suscité par les deux célébrités ou une collaboration entre la présidente des "kpakpatos" et Tenor. Cependant, on s’est vite rendu compte que les deux stars sont en plein "love".

Ainsi, Eunice Zunon nage en plein bonheur et n’hésite pas à publier des photos d’elle et de son amoureux sur les réseaux sociaux. Récemment, la chroniqueuse de l’émission Peopl’Emik a partagé l’une de ses photos avec en commentaire : "Quand on parle de jolie femme noire fiancée, tu te tais."

Ces propos d’ Eunice Zunon n’ont pas échappé à un internaute qui a tenu à rappeler à la jeune dame le mariage de Coco Emilia et de Francis Mvemba. "Tu connais Coco Emilia ?", a-t-il écrit. La chérie de Tenor, pour sa part, a répondu : "Quand on aime, on assume." Elle n’a pas manqué de faire savoir qu’elle n’a aucunement peur de vivre sa relation avec son homme. Il faut rappeler que l’idylle entre Coco Emilia et Mvemba a juste duré quelques mois avant que le couple ne vole en éclats.