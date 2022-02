Mali: Pourquoi la Belgique a renoncé à déployer des militaires belges

L’issue ne faisait plus guère d’illusion mais comme en 2021, le gouvernement belge a renoncé à déployer des militaires belges au Mali au sein d’une opération française, d’abord Barkhane et maintenant Takuba.

La Défense belge ne se déploiera pas au sein de Takuba en 2022 au Mali

Selon la ministre Ludivine Dedonder qui était hier en commission mixte Défense-Affaires extérieures de la Chambre, « les conditions ne sont plus réunies pour le déploiement d’un contingent militaire belge au Mali pour renforcer Takuba ». Les récents événements au Mali ont eu raison d’un déploiement, qui s’annonçait risqué avec un manque de visibilité et de finalité quelque soit l’évolution de Takuba qui va quitter le Mali. Des députés de la majorité et de l’opposition se sont félicités de cette décision.

En novembre dernier, certains avaient vite refroidi les ardeurs des médias qui annonçaient l’envoi formel de 250 militaires au sein de la Task Force Takuba. A l’époque, le cabinet avait temporisé en soulignant qu’il dépendrait de la situation sur le terrain. « S’il s’avère que cela devient incontrôlable sur le plan politique ou que la situation en matière de sécurité change complètement, l’opération pourrait être compromise », avait-elle indiqué au journal De Tijd. On rentre exactement dans ce cas de figure. Un autre élément est rentré en ligne de compte: la situation tendue en Ukraine.

La Défense se tient prête à se déployer à l’Est si c’est nécessaire et ne peut pas assumer deux gros déploiements simultanément. Comme nous l’écrivions la semaine dernière, la Composante Terre se préparait militairement à effectuer cette mission au cas où le gouvernement donnerait le feu vert. La planification suivait son cours. Trois bataillons de la Brigade Motorisée au moins étaient concernés: le 12/13 de Ligne, le 1/3 Lanciers et les Chasseurs Ardennais. Malheureusement, cette mission au Mali a une nouvelle fois avorté.

« Ne sous-estimez pas les conséquences du retrait de Takuba pour les 1.200 soldats… Ce fut une énorme motivation… pour les soldats qui attendaient leur affectation depuis le retrait d’Afghanistan…C’était l’une des rares motivations restantes… », a réagi l’un des comptes Twitter les plus influenceurs de la Défense Belgian Military Interests. Pour l’instant, la participation belge à la Minusma et à l’EUTM Mali n’est pas remise en question. Une annonce est imminente sur l’avenir de l’opération Barkhane et de la Task Force Takuba de la part du gouvernement français. Si le retrait est acté, l’inconnu reste sur l’évolution du dispositif français au Sahel.

Source: defencebelgium