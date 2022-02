Média: Souleymane Kamagaté inquiet pour les étudiants de l'ISTC

Souleymane Kamagaté alias L’Homme Saga a donné son point de vue sur le fait que des comédiens et autres activistes du Net, soient utilisés comme des animateurs sur les chaînes de télévision, au détriment des étudiants qui apprennent le métier dans les écoles.

Souleymane Kamagaté: ‘’Les médias ne sont pas intéressés par la compétence ou les diplômes mais par l’audience‘’

Dans un message récemment posté sur les réseaux sociaux, Georges Tai Benson, un ancien animateur télé ivoirien, dénonçait le choix de l’humoriste Boukary comme le présentateur d’une émission pour enfants diffusée sur la chaîne A+ Ivoire. ‘’S’il vous plaît, A+ivoire, rectifiez le tir. Donnez à Boukary une émission humoristique, genre one man show où il recevrait ses collègues, pour nous égayer. Mais confiez cette émission de jeux à un animateur professionnel. Ou alors, demandez à Boukary de parler français pour enrichir le téléspectateur. À l'Istc, on forme des animateurs‘’, a interpellé Georges Tai Benson.

Cette sortie posait clairement le débat sur la présence de plus en plus remarquée de comédiens et supposés influenceurs sur les plateaux télé, au détriment des étudiants formés dans les écoles de communication et de journalisme. Après Georges Tai Benson, c'est désormais le tour de l’époux de la chanteuse Bamba Ami Sarah de mettre les pieds dans le plat. ‘’Les médias préfèrent les artistes, les influenceurs, les blogueurs comme animateurs sur leur plateau télé plutôt que des étudiants de l'ISTC (Ndlr: Institut des sciences et techniques de la Communication). Ils ne font pas du social, ils seront intéressés par le gain par le profit. Ils ne sont pas intéressés par la compétence ou les diplômes mais par l’audience", a alerté Souleymane Kamagaté alias L’Homme Saga, sur les réseaux sociaux.

Puis d'ajouter: "Celui qui a déjà l’audience peut apprendre directement sur le plateau pour devenir un bon animateur. Des étudiants de l'ISTC qui souhaitent être animateur sur ces médias, gagneraient donc à allier études et buzz sur les réseaux sociaux. En même temps que tu vas à l’école, arrange toi pour avoir une renommée sur les réseaux parce que les médias n’ont pas seulement besoin de ton diplôme ou ta compétence. Ils ont d’abord besoin de ton audience‘’.