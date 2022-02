Ouattara parle des élections de 2025 et met hors-jeu Bédié et Gbagbo

Alassane Ouattara espère un renouvellement de la classe politique ivoirienne en 2025. Le chef de l'État a évoqué cela lors d'un entretien accordé ce mercredi 16 février 2022 à RFI et France 24.

Alassane Ouattara : "Je souhaite que les Ivoiriens choisissent en 2025 quelqu'un de plus jeune que moi et mes prédécesseurs"

A la tête de la Côte d’Ivoire depuis 2011, Alassane Ouattara ne compte pas briguer un autre mandat à la fin de son quinquennat actuel en 2025. Le président de la République pense que la Côte d’Ivoire a besoin d'un dirigeant beaucoup plus jeune que lui et ses prédécesseurs Henri Konan Bédié (87 ans) et Laurent Gbagbo (76 ans).

« Je ne suis pas à la recherche d'un job à 80 ans. Je souhaite que les Ivoiriens choisissent en 2025 quelqu'un de plus jeune que moi et mes prédécesseurs », a-t-il répondu au sujet d'une probable candidature à l'élection présidentielle de 2025.

Après un premier mandat (2011-2015) et un second mandat (2015-2020), Alassane Ouattara ne considère pas son mandat en cours (2020-2025) comme un troisième mandat, comme veulent le faire passer ses détracteurs.

"C'est mon 1er mandat de la nouvelle République. J'avais dit que je ne serai pas candidat, mais cela ne voulait pas dire que je ne suis pas éligible (...) Les circonstances exceptionnelles n'arrivent qu'exceptionnellement", fait savoir le chef de l'État.

À la question de savoir qui pour lui succéder au sein de son parti le RHDP, le président Ouattara affirme avoir à l'idée plusieurs noms de cadres capables d'assurer la continuité du travail entamé sous sa gouvernance. "J'ai une demi douzaine de personnes à qui je pense", dit-il sans citer aucun nom.

Mais beaucoup pensent déjà à deux cadres qui jouent un rôle majeur dans l'exécution du programme actuel du gouvernement. Il s'agit du Premier ministre Patrick Achi et du ministre d’Etat, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, frère cadet du président Ouattara. Nous y reviendrons.