Guinée : Sommé de libérer son domicile, Dalein Diallo répond à la junte

Cellou Dalein Diallo a jusqu'au 28 février pour quitter la résidence qu'il occupe actuellement. Au cours d'une conférence de presse, le leader de l'UFDG (Union des forces démocratiques de Guinée) a répondu au communiqué de la direction générale du Patrimoine Bati public.

Dalein Diallo : "C’est un bien privé de l’État qui m’a été vendu"

Dans un courrier daté du mardi 15 février 2022, la direction générale du Patrimoine Bati public a intimé l'ordre à Cellou Dalein Diallo de libérer sa résidence située au quartier Dixinn Port, à Conakry. Cette décision intervient dans le cadre de la mise à jour du fichier du recensement des bâtiments de l'État. L'opposant guinéen a jusqu'au 28 février 2022 pour s'exécuter, précise Mohamed Doussou Traoré, le patron de Direction générale du patrimoine Bati public dans son communiqué.

Cellou Dalein Diallo a réagi à la décision des autorités de la Guinée le jeudi 17 février 2022 au cours d'une conférence de presse. "Ce sont ma réputation, mon honneur et ma dignité qui sont attaqués. L’idée persiste comme si je me suis emparé d’un bien de l’État. J’avais une relation de confiance forte avec le président Conté", a confié le président de l'UFDG (Union des forces démocratiques de Guinée).

"J’étais un homme qui était désintéressé par le matériel. Le jour où le président conté est venu chez moi, il m’a dit, mais tu habites dans un hangar. À l’époque, le ministre de l’habitat, Foromo, m’a envoyé une lettre dans laquelle il était écrit de payer le local à un montant de 406 000 000 GNF. J’ai demandé un prêt à la Société Générale des banques. Après versement, j’ai reçu la quittance et le titre foncier. Je ne me suis pas emparé d’un domaine de l’État. C’est un bien privé de l’État qui m’a été vendu. C’est la première fois que je montre ce document à la presse. Il a été acquis dans le respect de la loi. Si Dadis et Sékouba ont reconnu que le domaine appartient à Cellou Dalein, c’est parce que le titre foncier est écrit à mon nom", a-t-il déclaré en présence des journalistes comme le rapportent nos confrères de Guinée Matin.