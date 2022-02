Cherté de la vie en Côte d'Ivoire: Les artistes interpellent Ouattara

Plusieurs artistes ivoiriens ont dénoncé la flambée des prix de première necéssité à laquelle l'on assiste depuis quelques jours en Côte d'Ivoire.

Des artistes dénoncent la cherté de la vie en Côte d'Ivoire

Depuis quelques jours, on assiste à une augmentation drastique des prix de certains produits de première nécessité. Une situation fortement décriée par de nombreux internautes. Et plusieurs artistes ivoiriens se sont également invités dans le débat.

''On a faim. Mais dès qu'on va au marché, les prix nous rapellent nos problèmes et nous poussent à jeûner et prier pour que Dieu se rappelle de nous. Pépé Alassane Ouattara sabari (pardon), on veut couper le jeûne maintenant'', a indiqué Eunice Zunon dans un message posté sur sa page Facebook.

Ariel Sheney est allé plus loin en donnant la raison qui explique cette hausse des prix: "La douane ivoirienne est passée à 60% de taxe du prix d'achat du produit. C'est de là que tout part". À l'instar de bon nombre d'artistes, le Kumbala dénonce ainsi l'asphyxie des "grouilleurs" par les autorités ivoiriennes.

Avec cette explosion des chiffres du CHÔMAGE et de la CRIMINALITÉ, le jeune ivoirien lambda ne peut-il gagner sa vie honnêtement sans que les autorités ne lui mettent des bâtons dans les roues? Le rôle des autorités est-il d'aider la population ou de la taxer abusivement ?'', s’est-il interrogé.

Le chanteur Zouglou, Yabongo Lova a également dénoncé la cherté de la vie lors d'un spectacle au palais de la Culture de Treichville. ''La vie là, ça devient chère (...) Monsieur le président, je suis la voix du peuple, un peuple qui a faim s'en fout de la beauté du pays'', a lancé Yabongo.