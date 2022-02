Foot: Etrange coïncidence entre les enfants d' Achraf Hakimi et Griezmann

Achraf Hakimi est papa pour la seconde fois. Le latéral droit du Paris Saint-Germain (PSG) a partagé une photo du nouveau-né, dans les bras de sa maman, l’actrice espagnole Hiba Abouk.

Achraf Hakimi et Hiba Abouk ont de la chance. Le couple a annoncé sur les réseaux sociaux que le samedi 12 février, ils sont devenus parents pour la deuxième fois avec la naissance de Naím. «Et le plus beau cadeau est arrivé pour Amin et toute la famille : Naím Hakimi Aboukhris. Comme nous voulions vous avoir parmi nous ! Tout s’est bien passé et nous sommes en excellente santé», ont écrit les deux protagonistes sur leurs comptes Instagram respectifs.

Comme cela s’est produit il y a deux ans, ils ont attendu quelques heures pour annoncer l’heureuse nouvelle, mais le plus curieux est qu’ils ont été sur le point de clouer la date des deux naissances. En quelques heures, la publication est likée plus d'un million de fois. Dans les commentaires, les messages de félicitations s’enchainent. Le 12 février 2020, Hiba Abouk a partagé une publication émouvante sur son Instagram pour annoncer la naissance d’Amin. Il l’a fait quand 24 heures se sont écoulées, donc le petit garçon est né le 11 février et a été annoncé un jour plus tard.

Dans le cas de Naím, dont le nom signifie paradis, il est né le 12 février et a également été annoncé un jour plus tard, si bien que les deux petits fêteront leurs anniversaires des jours consécutifs et que le mois de février devient une énième date spéciale pour la famille. A noter que les anniversaires de Hiba et Achraf sont également célébrés en peu de jours, puisque l’anniversaire de l’actrice est le 30 octobre et celui du footballeur le 4 novembre.

L’étrange cas d’Antoine Griezmann

L’affaire des enfants d’Hakimi et d’Abouk rappelle forcément la coïncidence spectaculaire ou le but particulier qu’avaient eu Antoine Griezmann et sa femme, Erika Choperena. Dans le cas du footballeur français, ses trois enfants sont nés exactement le même jour, le 8 avril, chacun d’eux dans une année différente. «Le 8 avril est définitivement notre rendez-vous», écrivait la jeune femme l’an dernier. Le 8 avril 2016, ils ont accueilli Mia, deux ans plus tard, Amaro arriverait et en 2021, la petite Alba serait née.