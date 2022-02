Life Tv: Willy Dumbo invite David Eto’o et s'énerve, ce qui s'est passé

L’animateur humoriste, Willy Dumbo, a craché ses vérités à un internaute qui lui reprochait d'avoir invité David Eto’o, frère de Samuel Eto’o, à son émission ‘’Willy à Midi’’ ou Wam.

Willy Dumbo: ‘’ Je n’écoute plus quelqu’un maintenant ‘’

Le petit frère de Samuel Eto’o, David Eto’o, s’est fait une véritable renommée sur les réseaux sociaux ces derniers mois, surtout après l’élection de son ainé à la tête de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot). Sa façon assez particulière de célébrer la victoire de l’ancien buteur camerounais, a abondamment été relayée sur la toile. Il a, en effet, fait de nombreuses apparitions sur les réseaux sociaux, dans lesquelles certaines personnes l'appelaient affectivement ‘’la Fecafoot’’.

Arrivé, jeudi 17 février 2022 sur les bords de la Lagune Ebrié, il est déjà très sollicité par les médias et animateurs ivoiriens qui ont annoncé sa présence dans leurs différentes émissions. Parmi les animateurs, Willy Dumbo qui a annoncé la présence de David Eto’o ce vendredi, à son émission ‘’Willy à midi‘’ ou encore Wam. Une annonce critiquée par certains internautes qui estiment que les médias ivoiriens ne devraient pas inviter le frère du président de la Fecafoot à les plateaux télé ivoiriens.

‘’David Eto’o, à part être le frère du footballeur, est-il une célébrité ? Donnez la chance aux jeunes qui veulent juste passer seulement 10 minutes pour montrer au public leurs inventions‘’, a commenté un internaute. Et la réponse de Willy Dumbo n’a pas tardé. ‘’C’est le commentaire que j’attendais (…) La dernière fois, j’ai reçu un inventeur et entrepreneur, vous étiez où pour saluer l’acte et partager l’affiche ? L’affiche là, ce jour-là : 50 likes, 10 commentaires. Je n’écoute plus quelqu’un maintenant sauf les critiques constructives‘’, a-t-il repliqué.