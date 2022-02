Marcory: La villa d'un ex-proche d'Houphouët-Boigny vendue, divise

La vente de la villa située à MARCORY RÉSIDENTIEL du Titre foncier (No 9494) dénommée Villa HADJA GBATIGUI, appartenant à feu El Hadj Lanciné Cissé, ex député d'Odienné sous le Président Félix Houphouët-Boigny, divise ses ayants droit.

Les enfants de HADJA ASSETOU CISSÉ, épouse de feu El Hadj Lanciné Cissé, dénoncent la vente de leur villa de Marcory Résidentiel

Que se passe-t-il au sein de la famille El Hadj Lanciné Cissé, ex député d'Odienné sous le Président Félix Houphouët-Boigny, décédé le 07 août 1993, laissant derrière lui 25 héritiers et 04 veuves pour lui succéder, avec plusieurs biens immobiliers?

La vente de la villa située à MARCORY RÉSIDENTIEL du Titre foncier (No 9494) dénommée Villa HADJA GBATIGUI, prétendument attribuée à son épouse HADJA ASSETOU CISSÉ (cf Attestation Provisoire de Propriété délivrée à Madame ASTOU CISSE), ne fait pas l'unanimité parmi les différents ayants droit.

Pour les enfants de la veuve Hadja ASSETOU CISSÉ, elle-aussi décédée, la vente de cette villa soulève certaines interrogations. "Pourquoi choisir en particulier de vendre cette villa parmi tant d’autres qui fut surtout la résidence principale du défunt, qui abrite encore des membres de sa famille et certains de ses effets personnels ? Quelle était donc cette urgence, cet impératif qui a fondé aussi bien le notaire que les autres ayants droit à porter leur choix sur ladite villa ?", s'interrogent les plaignants Cissé Binta, Cissé Awa et Cissé Mamadou.

Ceux-ci accusent le notaire d'avoir procédé à la vente de la villa à la SCI CHOPPARD, en ne signifiant pas la décision de Référé à la partie adverse. Pire, dénoncent-ils, entre le 26 avril et le 14 mai 2021, la mutation de la propriété foncière de ladite villa a été effectuée au profit de la SCI CHOPPARD au mépris de la loi.

"Le juge CISSOKO AMOURLAYE, Président du Tribunal de Première Instance, se déclare compétent et ordonne, par voie de Référé, le déguerpissement des ayants droit de feu El Hadj Lanciné le jeudi 10 février 2022. (cf Ordonnance Référé No 535 du 10/02/22). Le lundi 14 février 2022, encadré par des agents de la Gendarmerie, ceux-ci mettent à exécution le déguerpissement des ayants droit. En leur absence, ceux-ci escaladent la clôture, avant de vider la villa de tout son contenu sous la forte pluie de ce jour", s'indignent les ayants droit.

Ces héritiers disent avoir introduit une assignation aux fins d’annulation de la vente de la villa à la SCI CHOPPARD, auprès du Tribunal de Première Instance. "Nous ne désespérons pas de notre justice et croyons que le droit sera dit et que force restera toujours à la loi", espèrent-ils. Mais, pour Cissé Tiémoko, 61 ans, un des aînés de la famille de feu El Hadj Lanciné Cissé, la vente s'est déroulée dans les règles de l'art.

"Après tous les procès intentés et perdus contre le reste de leurs propres frères et sœurs qui, il faut encore le rappeler, ont recherché un acquéreur et vendu souverainement à l’écrasante majorité absolue, mis à part une fratrie de 3 personnes sur 25 enfants, quels desseins inavoués guident nos petites sœurs ? Humilier notre père ? Humilier leur mère ? Qu’elles nous épargnent cela !", s’est-il indigné.