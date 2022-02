Filière anacarde: Le plaidoyer de Bêh Soro (Oia-Anacarde) au gouvernement

Le président de l’Organisation interprofessionnelle agricole (Oia) - Anacarde, Bêh Soro, par ailleurs président de la Fédération nationale des unions régionales des sociétés coopératives des producteurs d’anacarde dans les 19 régions productrices en Côte d’Ivoire, a fait des recommandations au gouvernement ivoirien en de la redynamisation de la filière.

Bêh Soro, président de l’Oia-Anacarde: "Nous souhaitons une assistance"

Le rideau s'est refermé sur la 7è édition de la conférence mondiale de la noix de cajou les 16, 17 et 18 février 2022, en Côte d’Ivoire, sous le thème : « Soutenir la croissance du secteur de la noix de cajou en Afrique grâce à la transformation de la production et à l'exportation de la noix de cajou brute ».

Une occasion qui a permis au président de l’Oia-Anacarde de lancer un vibrant appel à l'Etat ivoirien pour le développement de la filière. "Nous souhaitons une assistance à tous les acteurs afin de faciliter leur conversion en transformateurs sans toutefois oublier les producteurs qui doivent être au 1er échelon de la chaîne de transformation", a suggéré Bêh Soro.

Il a remercié le président de la République Alassane Ouattara, le Premier ministre Patrick Achi, et le ministre Kobenan Kouassi Adjoumani, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, pour les efforts déjà accomplis.

Poursuivant, le président de l’Oia-Anacarde a déclaré que, pour rendre plus compétitives les localités de production à travers la valorisation de l'anacarde, les producteurs doivent être intégrés dans une chaîne de transformation.

Selon lui, cette chaîne, allant des unités de proximité installées dans toutes les localités pour une semi-transformation fournissant des AND (Amendes Non Depelliculees) aux unités modernes qui seront installées dans les différentes régions de production pour l’écoulement des produits finis, est non seulement génératrice de richesses dans ces localités mais aussi, est un outil d’employabilité car emploie plus que les unités modernes.

"On a plus que besoin du soutien du gouvernement relativement aux récentes campagnes persécutées par la crise sanitaire mondiale", a-t-il insisté. Le président Bêh Soro n’a pas manqué de féliciter Adama Coulibaly, Dg du Cca (Conseil du coton-anacarde), et son adjoint, Mamadou Berté, dont l'organisation occupe une place prépondérante au sein de l'agriculture dans la mesure où elle permet à ses acteurs de pérenniser leur activité.

Premier pays producteur mondial de la noix de Cajou avec une production d'un million de tonnes en 2021, la Côte d’Ivoire compte à ce jour environ 500 producteurs dans la filière Anacarde.