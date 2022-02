Automobilistes, cyclistes: Voici comment éviter les accidents de la route

Les accidents de la route sont de plus en plus récurrents en Côte d’Ivoire. A Abidjan par exemple, pour limiter les dégâts de la vitesse, le ministère des Transports, a mis en place le système de la vidéosurveillance qui sanctionne toutes les infractions au code de la route. Mais comment éviter les accidents de circulation. Voici quelques recommandations recueillies pour vous.

Quelques comportements et dispositions à prendre pour éviter les accidents de la route

Pour éviter les accidents de la route, quelques comportements et dispositions à prendre, à savoir :

Le port de la ceinture de sécurité ou du casque pour les cyclistes, le respect des limitations de vitesse et des panneaux Stop, des feux tricolores et éviter de conduire sous l’effet de stupéfiants.

- Toujours porter la ceinture de sécurité

Vous augmentez grandement vos chances de survivre à une collision si vous attachez la ceinture de sécurité: le risque de décès peut baisser de 60%. Tous les passagers d’une voiture doivent s’attacher pour chaque déplacement, quelle qu’en soit la durée.

- Limiter la consommation d’alcool

L’alcool est un risque majeur de traumatisme et ne devrait jamais être consommé quand on prend la route. Même de faibles niveaux de consommation s’associent à une hausse importante des risques, qu’on soit à pied, sur un deux-roues ou dans un véhicule.

- Port du casque

Dans de nombreux pays à revenu faible ou intermédiaire, les motocyclistes et les cyclistes représentent jusqu’à la moitié des blessés et des tués sur les routes, les blessures à la tête étant la principale cause de décès. En cas d’accidents, le port correct du casque, pour le conducteur comme le passager, peut améliorer de 40% les chances de survie. Le port correct du casque ne se limite pas à s’assurer de le porter en permanence sur la route. Il doit aussi être de la bonne taille et attaché correctement pour donner la meilleure protection possible quand c’est nécessaire.

- Surveiller la vitesse Sur la route, la vitesse excessive ou inadaptée intervient dans un décès sur trois. Plus vous allez vite, plus le risque d’accident augmente, de même que la probabilité d’un décès dû à l’accident. Lors d’un impact à 80 km/h, la probabilité d’accident mortel est 20 fois plus élevée qu’avec un impact à 30 km/h. II faut donc ralentir, connaître le code de la route et toujours respecter les limitations de vitesse.

- Éviter les distractions

II y a de nombreux types de distractions pouvant entraîner une altération de la conduite, mais celles dues aux téléphones portables sont particulièrement et de plus en plus inquiétantes. Les conducteurs utilisant leur téléphone portable ont une probabilité environ quatre fois plus grande d’avoir un accident. Les kits mains libres ne sont pas beaucoup plus sûrs et si vous envoyez des textos, le risque est multiplié par plus de vingt. Donc assurez-vous de mettre votre téléphone sur mode silencieux et hors de portée quand vous prenez la route.

Soyez un défenseur de la sécurité routière

En fin de compte, chacun a un rôle à jouer pour militer pour la sécurité routière et prendre des mesures pour éviter les millions de décès qui auraient pu être évités, pas seulement pendant la période des fêtes, mais chaque jour de chaque année.