Cherté de la vie : Lobognon accuse le cours du pétrole et du gaz naturel

Ces derniers temps en Côte d’Ivoire, le sujet de la cherté de la vie est récurrente dans l’actualité. Les populations dénoncent la flambée des prix des denrées alimentaires. Pour Alain Lobognon, ancien ministre de la Promotion de la jeunesse, des Sports et Loisirs, cette augmentation est liée aux cours du pétrole et du gaz naturel.

Cherté de la vie : Les explications d’Alain Lobognon

On se rappelle que face à la montée des prix des denrées de première nécessité, Souleymane Diarrassouba, le ministre ivoirien du Commet de l’Industrie, avait annoncé une période de vente soldes allant du 10 au 31 août 2021. Par la suite, la vente soldes a été prorogée.

"Le ministre du Commerce et de l’Industrie a le plaisir d’informer l’ensemble des acteurs économiques (commerçants et professionnels) et consommateurs que la date de clôture de la deuxième période légale des ventes soldes, initialement prévue pour le mardi 31 août 2021, est exceptionnellement reportée au dimanche 05 septembre 2021", pouvait-on lire dans un communiqué.

Des mois plus tard, les Ivoiriens font de nouveau face à la cherté de la vie. La grogne se fait sentir sur la toile. Des artistes ont même interpellé le président Alassane Ouattara. Dans une publication sur son compte Twitter, Alain Lobognon a reconnu que "nul n’a le droit de nier une flambée des prix des denrées en Côte d’Ivoire". Cependant, l’ex-proche de Guillaume Kigbafori Soro a tenu à préciser que cette situation "n’est pas propre à notre pays.

L’ancien député de Fresco explique que la cherté de la vie est due "aux cours du pétrole et du gaz naturel, l’inflation est mondiale".

Poursuivant, Alain Lobognon a fait des propositions au gouvernement ivoirien pour lutter contre la vie chère. "Je milite pour des mesures en faveur des moins nantis par le gouvernement, sans polémique puérile", a-t-il suggéré.