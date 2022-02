Burkina : La junte durcit les conditions de détention de Roch Kaboré

Roch Marc Christian Kaboré, ancien président de la République du Burkina Faso, est toujours détenu par la junte au pouvoir. Selon Jeune Afrique, les putschistes ont décidé de durcir les conditions de détention l’ex-chef d’État.

Burkina : Comment est détenu Roch Kaboré

Depuis le lundi 24 février 2022, Roch Kaboré n’est plus le président du Burkina Faso. Il a été débarqué par des militaires mécontents à cause du "mauvais équipement des soldats et "la mauvaise prise en charge des blessés et des familles des victimes dans la lutte contre le terrorisme".

Arrêté en compagnie de plusieurs autres personnalités de son régime, le président déchu a été conduit à la caserne Sangoulé Lamizana. Déjà, le dimanche 23 février 2022, des tirs ont été entendus aux alentours du domicile privé de Roch Kaboré.

"Notre Nation vit des moments difficiles. Nous devons en ce moment précis sauvegarder nos acquis démocratiques. J'invite ceux qui ont pris les armes à les déposer dans l'intérêt Supérieur de la Nation. C'est par le dialogue et l'écoute que nous devons régler nos contradictions", avait tweeté Roch Kaboré peu avant sa chute.

Selon des informations fournies par Jeune Afrique, l’ancien président a été soumis à de nouvelles restructurations de la part de la junte militaire. Alors qu’il se trouvait dans la villa ministérielle, le 17 février 2022, l’ex-chef d’État "a été déplacé à l’improviste et sans explications". Il se trouve dans une nouvelle maison à Ouaga 2000. On note que les conditions de détention de Kaboré ont été durcies.