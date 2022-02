Édouard Yro(FPI ): " Affi N’Guessan est une chance pour la Côte d’Ivoire"

Pascal Affi N’Guessan a lancé, le week-end dernier, les premiers cours de l'école du Front Populaire Ivoirien (FPI). Une occasion qui lui a permis de faire montre de son talent de grand orateur. L'école du FPI a un contenu de formation qui se décline en six (6) modules avec trente-trois (33) thématiques: La formation idéologique et politique, l’histoire politique de la Côte d’Ivoire, la connaissance du FPI; leadership et administration des organisations, la compréhension et l’évolution du monde contemporain. "Notre ambition est d’offrir aux militants du parti une meilleure qualification politique pouvant leur permettre d’assumer avec compétence des responsabilités dans le parti et au niveau de l’Etat", a expliqué Pascal Affi N'guessan.

L'hommage d'Édouard Yro à Pascal Affi N’Guessan

"C'est le mathématicien Blaise Pascal qui écrit :"Il est bien plus beau de savoir quelque chose de tout que de savoir tout d'une chose ". Mais du président Affi, je peux dire sans aucun risque de me tromper qu'il sait non seulement le tout d'une chose (n'est-il pas un brillant ingénieur en télecommunication?) mais il sait également un peu de tout.

Ce samedi 19 février dans le cadre des activités de l'école du parti, il l'a démontré à merveille. Il a montré une autre dimension de ses qualités:celles d'un homme très cultivé. Un intellectuel,un vrai. En effet, pendant 2 heures de temps, il nous a livré un cours magistral d'histoire sur:"LA CÔTED’IVOIRE, AIRES ETHNOCULTURELLES ET ALLIANCES ETHNIQUES".

Il est parti de l''Égypte ancienne pour en arriver au peuplement actuel de la Côte d’Ivoire. Il a démontré comment les raisons climatiques,économiques et les guerres ont été à l'origine des différents mouvements migratoires. Il a surtout démontré que malgré nos différences et diversités culturelles actuelles nous avons une origine commune.

Oui, Il a fait montre d'une parfaite maitrise de l'histoire de l'Afrique en général celle de la Côte d’Ivoire en particulier qui a arraché des applaudissements nourris aux 182 auditeurs présents. Pouvait-il en être autrement? car il nous avertissait dès le début de son exposé en ces termes:

"On ne peut pas être un bon dirigeant, un grand homme politique si on ne connait pas l'histoire de ceux qu'on veut diriger ". Avec cet exposé, le président Affi a achevé de nous convaincre qu'il était un homme multidimensionnel et donc une chance pour la Côte d’Ivoire".

SGA EDOUARD YRO COPENHAGUE, DANEMARK

