Togo : L’ambassadeur du Niger fait ses adieux à Faure Gnassingbe

Togo : Fin de mission pour l’ambassadrice du Niger

L’information émane de la présidence de la République du Togo. Mme Sidibé Fadjimata Maman Dioula a eu un échange avec le chef de l’État Togolais, Faure Gnassingbe.

"Sidibé Fadjimata Maman Dioula s’est félicitée de la qualité du partenariat surtout économique et commercial entre le Togo et le Niger ainsi que la détermination des plus hautes autorités togolaises et nigériennes à renforcer cette coopération", ont indiqué les autorités togolaises.

"C’est une très bonne coopération économique que nos plus hautes personnalités au premier rang desquelles les présidents Mohamed Bazoum et Faure Essozimna Gnassingbé s’attèlent à redynamiser. Le Niger est un pays enclavé, le port plus proche de Niamey est à Lomé. Donc, nous avons une très bonne coopération avec les pays du littoral dont le Togo qui a un port pour les exportations et les importations", a fait savoir la diplomate nigérienne.

