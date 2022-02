Mali : un rapport de l’ONU note une amélioration de la sécurité

La sécurité au Mali s’est améliorée, selon le dernier rapport d'un Expert de l’ONU. Ce dernier se satisfait des progrès réalisés sur le plan sécuritaire par les autorités maliennes.

Mali : Un expert de l'ONU dresse un bilan fort optimiste

Le Mali est présentement au cœur de toutes les controverses du fait de sa grande crise diplomatique avec la France. L’administration du Colonel Assimi Goïta, actuel Président de la transition malienne, a décidé de mener elle-même la bataille contre les groupes terroristes. Et contrairement à l’apocalypse annoncée sur ce pays, les choses s’améliorent considérablement et c’est un expert de l’ONU qui le constate dans son rapport publié sur le site de l’organisation.

Alioune Tine est un Expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme au Mali. Il a justement visité le pays avant de dresser son rapport très optimiste publié par le site des Nations Unis dans la journée du 22 février dernier. Il exprime sa satisfaction de l’amélioration de la situation sécuritaire, des droits de l’homme et des déplacés au Mali. Il note cependant « un rétrécissement de l’espace civique et du débat démocratique » dans ce pays d’Afrique de l’Ouest.

« Pour la première fois depuis le début de mes visites en 2018, j’ai noté une amélioration tangible de la situation sécuritaire, de la situation des personnes déplacées internes, de la situation des droits de l’homme ainsi que des dynamiques de paix endogènes, notamment dans le Centre du Mali », a expliqué l’Expert indépendant de l’ONU dans son communiqué après une longue visite officielle de dix jours au Mali.

Optimiste, l'Expert de l'ONU fait remarquer que « Le nombre de violations des droits humains documentées au cours du dernier trimestre de 2021 par l’ONU a diminué de 27%. » Aussi, l’équipe de Alioune Tine enregistre « une baisse de près de 30% du nombre d’incidents de protection entre novembre et décembre dernier. »

"Le Cluster Protection" note une baisse de la violence au Mali

« Le Cluster Protection a noté une baisse significative des violations des droits de l’homme en fin d’année en général, à l’exception des violations du droit à la vie, où le plus grand nombre a été enregistré au cours du dernier trimestre de l’année 2021 ».

La région de Gao enregistre une belle note de stabilité. « Le nombre de personnes déplacées a diminué de près de la moitié entre septembre et décembre 2021 », selon le rapport de l'Expert M. Alioune Tine. Cela s’expliquerait « par la pacification progressive de certaines localités dans les régions du centre et du nord du pays ».

Un point noir demeure tout de même sur ce tableau. Malgré ces « progrès tangibles », le spécialiste de la question sécuritaire de l’ONU s’inquiète de la poursuite des exactions par « des groupes extrémistes violents ». La Jama’at Nusrat al-Islam wal Muslimin (JNIM), l’État islamique dans le Grand Sahara (EIGS) et d’autres groupes similaires.» Il y aurait aussi au Mali des groupes armés communautaires dits d’autodéfense. Mais les groupes terroristes continuent « d’attaquer, de tuer et d’enlever des civils », selon Alioune Tine, dans les localités non encore sécurisées par l’armée malienne. «Les groupes extrémistes violents appliquent une interprétation stricte de la charia », selon ce rapport de l’expert onusien.

Le Président Malien Assimi Goïta engrange une belle victoire

Ce rapport de l’expert de l’ONU prouve que l’administration Goïta a raison de reprendre à son compte l’organisation de la lutte antiterroriste. À couteau tiré avec la France, dont il dénonce l’inefficacité sur le terrain, le gouvernement malien a récemment demandé aux autorités françaises de sortir leur armée du Mali sans délai après l'annonce d'Emmanuel Macron de leur départ organisé sur plusieurs mois. Selon les dirigeants maliens, l’intervention militaire française au Mali est inefficace et elle a même permis aux groupes djihadistes censés être combattus de s’établir dans certaines villes au grand dam de la population.

Depuis que l’armée malienne multiplie les opérations militaires sur le terrain, plusieurs villes sont libérées et des terroristes tués en grand nombre quand d’autres se rendent. Le Mali est donc progressivement en train de recouvrer son intégrité territoriale sous la gouvernance du Colonel Assimi Goïta et son Premier ministre Choguel Kokalla Maïga.