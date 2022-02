Laurent Gbagbo candidat en 2025 ? Katinan met fin au débat

La question de la probable candidature de Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle de 2025 est sur toutes les lèvres. À l'occasion d'une rencontre avec la communauté des Tagbana et Djimini de la région de la Nawa, Justin Koné Katinan, le porte-parole du PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire), a mis les pieds dans le plat.

Koné Katinan : "Laurent Gbagbo n'a jamais été un homme mauvais"

Rentré à Abidjan le 23 juin 2021, Laurent Gbagbo a très vite opéré la rupture avec son ancien Premier ministre Pascal Affi N'guessan. Plutôt que de tomber dans un bras de fer avec le député de Bongouanou pour le contrôle du FPI (Front populaire ivoirien), l'ancien détenu de La Haye a décidé de lui laisser "l'enveloppe". Le "Woody" de Mama a invité ses partisans à le suivre dans un nouveau défi politique en créant le PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire).

Désormais séparé d'Affi N'guessan, que fera Laurent Gbagbo ? Le père de Michel Gbagbo a-t-il encore des chances de reprendre le pouvoir qu'il a perdu le 11 avril 2011 ? À trois ans de l'élection présidentielle de 2025, l'on se demande si l'ex-chef d'État sera en lice pour la course à la présidence de la République.

Justin Koné Katinan a mis fin au débat au cours d'un échange avec des populations de la communauté Tagbana et Djimini le mardi 22 février 2022. Le porte-parole du PPA-CI a indiqué que "Laurent Gbagbo n'a jamais été un homme mauvais et ses propres adversaires le savent". "On peut tout dire de lui, mais le peuple bété quand il t'adopte, il t'adopte de tout son coeur. Laurent Gbagbo est fondamentalement bon et c'est pour ça que Dieu l'a sauvé", a poursuivi le 2e vice-président du Conseil stratégique et politique (CSP).

À propos de l'élection présidentielle de 2025, Justin Koné Katinan a clairement annoncé la candidature de son mentor. "Le PPA-CI va prendre le pouvoir en 2025 avec le président Laurent Gbagbo. Ça, c'est sûr ! Mais pour qu'on y arrive, il faut que nous dialoguions pour poser les bases de notre victoire prochaine. Nous, nous ne savons pas faire la politique avec les armes", a-t-il lâché.

L'économiste ivoirien explique que Gbagbo doit revenir aux affaires parce que la Côte d'Ivoire va mal. "Il n'a pas volé, mais a plutôt travaillé à aider sa population. On prend la politique pour aider la population. Tu peux créer toutes les routes, construire des immeubles et tout, mais si la population ne mange pas, c'est en vain", a ajouté Koné Katinan.

Par contre, Alassane Ouattara a laissé entendre au cours d'une interview accordée à RFI qu'il souhaite que les Ivoiriens choisissent quelqu’un de plus jeune que lui et ses prédécesseurs pour prendre le pouvoir en 2025.