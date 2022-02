Sénégal: Asalfo, Alpha Blondy et Fally invités à la table des ''rois''

Au lendemain de l’inauguration du stade Abdoulaye Wade, le président du Sénégal, Macky SALL a invité les chanteurs Alpha Blondy, Asalfo et Fally Ipupa, à un déjeuner de travail.

Alpha Blondy, Asalfo et Fally ont déjeuné avec les présidents Mack Sall et Paul Kagamé

Le stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, ville nouvelle située à une trentaine de kilomètres de Dakar, a été officiellement inauguré mardi 22 février 2022, en présence de plusieurs chefs d'État. Entre autres George Weah, le président du Liberia, son homologue rwandais Paul Kagame, Frank-Walter Steinmeier, le président de la République Fédérale d'Allemagne, et Recep Tayyip Erdogan, le président de la Turquie.

En plus de Didier Drogba et d' Emmanuel Eboué qui ont pris part au match de gala entre les légendes du football sénégalaises et africaines, soldé par un match nul (1-1), d’autres célébrités ivoiriennes étaient également présentes à cet élément historique. Il s’agit notamment du célèbre reggaeman Alpha Blondy et du chanteur zouglou, lead vocal du groupe Magic System, Traoré Salif alias Asalfo. Ces derniers avaient également à leurs côtés, le chanteur congolais, Fally Ipupa.

Au lendemain de l’inauguration du stade Abdoulaye Wade, le président du Sénégal, Macky SALL, les a tous invités à prendre part à un déjeuner de travail. Le président du Rwanda, Paul Kagamé, était également de la partie. Asalfo, de son côté, a pris le soin de faire le compte rendu de ce moment via sa page Facebook. ‘’ Le Président du Sénégal, Son Excellence Macky SALL, President en exercice de l’Union Africaine, nous a fait l’honneur de nous recevoir à un petit-déjeuner de travail ce matin au palais de la Présidence à Dakar pour parler Culture. Nous avons échangé autour des mesures d’accompagnement et des réformes structurelles qu’espère le secteur des Industries Culturelles et Créatives (ICC) de l’institution continentale. Il a profité de l’occasion pour convier à la rencontre, son hôte du jour, le Président Rwandais Paul Kagamé qui, lui aussi homme de Culture, a endossé l’approche et y a apporté son soutien", a indiqué Asalfo.