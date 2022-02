Côte d’Ivoire: L’ ESATIC désormais certifiée ISO-9001 version 2015

Bonne nouvelle pour l’Ecole supérieure africaine des technologies de l’information et de la communication (ESATIC) qui vient d’obtenir la Certification ISO-9001 version 2015.

La Certification ISO-9001 version 2015 obtenue par l’ ESATIC présentée au Ministre Roger Felix ADOM

Le Prof. Adama KONATE, Directeur général de l’Ecole supérieure africaine des technologies de l’information et de la communication (ESATIC), est un homme heureux en ce moment; lui dont le management a permis à l’école dont-il a la charge depuis juin 2012, d’obtenir la Certification ISO-9001 version 2015. Le mardi 22 février 2022, le Directeur Général de l’ESATIC s’est rendu au cabinet du Ministre de l'Economie Numérique, des Télécommunications et de l'Innovation, Roger Felix ADOM, pour lui annoncer la bonne nouvelle.

A l'aube de ses dix années d'existence, l'ESATIC est fière d’obtenir ainsi la certification ISO 9001 version 2015 pour l'ensemble de ses activités. Une certification qui consolide et récompense la démarche qualité qui a fait de l’école, un Pôle d'Excellence des TICs. Une fierté pour le Ministre de tutelle, Roger Felix ADOM, qui a félicité le Prof. Adama KONATE et l’ensemble du personnel de l’ESATIC pour ce pas de géant. Etablissement public national créé par décret n°2012-20 du 18 janvier 2012, l’ ESATIC a pour mission d’assurer la formation initiale, continue et la recherche dans les métiers des TIC dans le souci de disposer des ressources humaines de qualité dans ce secteur.

L’Ecole est également ouverte aux étudiants étrangers. Depuis sa création, l’ESATIC a inscrit plus de 1000 étudiants et neufs promotions reparties dans divers parcours. Elle a formé de 2015 à ce jour, 660 diplômés dont 163 en master et 22 en mastères spécialisés ; un nombre qui s’est accru avec la dernière vague de soutenance de 2021. En termes de résultats scolaires, l’établissement a fait évoluer le taux de réussite des étudiants de 76% à 90%. Une progression notable à mettre à l’actif des enseignants pour la qualité du travail fourni, pour l’énergie qu’ils déploient, mais surtout pour l’accompagnement dans le cadre de l’apprentissage par projet, qui fait qu’aujourd’hui, les étudiants sont recrutés à plus de 95% en entreprise.

Au titre de la recherche, par les initiatives entreprises, l’ ESATIC a obtenu en 2018 le Prix d’Excellence du Président de la République, pour le secteur de l’innovation numérique avec le projet SMART GRID qui concerne l’internet des objets. Le programme de partenariat a permis à l’ESATIC d’envoyer 70 de ses étudiants à l’étranger dans le cadre de la Mobilité et de la Co diplomation. L’accréditation de l’ESATIC par l’Union International des Télécommunication (UIT) a été renouvelée pour le cycle 2019-2022.

En termes de perspectives, l’ ESATIC entend poursuivre le développement des capacités, l’amélioration des conditions d’études et de travail avec la construction de nouvelles résidences universitaires. Centre d’excellence de l’Union internationale des télécommunications (UIT) et pôle d’excellence des TIC en Afrique, l’ESATIC est passée de 100 étudiants en 2012 à 808 pour cette année académique et compte 128 travailleurs, en majorité fonctionnaires.