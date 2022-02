CAN 2021: Amir Abdou, entraîneur des Comores, a démissionné

Sélectionneur de l'équipe nationale des Comores depuis 2014, Amir Abdou a démissionné, quelques semaines seulement après le parcours historique des Cœlacanthes qui ont atteint les 8es de finale de la CAN au Cameroun.

La tête haute, Amir Abdou, l'entraîneur de l’équipe des Comores tourne la page

L'entraîneur de 49 ans a décidé de démissionner de son poste qu'il occupait depuis 2014 à la tête de l'équipe des Comores. Le natif de Marseille a expliqué son choix dans une visioconférence organisée jeudi. Le technicien restera le premier à avoir qualifié l'archipel pour une Coupe d'Afrique des nations.

«Aujourd’hui, si j’ai décidé de quitter ce poste de sélectionneur après huit années, c’est qu’il me semble important de ne pas tomber dans le piège de la stricte continuité. Il faut parfois bousculer les lignes et oser le changement pour écrire de nouveaux chapitres. Il ne s’agit pas de « quitter l’aventure », mais en tant que bâtisseur, j’ai la sensation que la mission a été accomplie. Que ce soit avec cette progression sportive ou encore ce splendide parcours lors de la Coupe d’Afrique des Nations », a-t-il noté dans des propos relayés par plusieurs médias.

Malgré ce départ, Amir Abdou n’a pas laissé tomber dans l’oubli tous les moments qu’il a connus avec cette sélection pendant huit ans. «Ces huit années resteront gravées à jamais dans ma mémoire. Huit années de dur labeur, huit années marquées par des doutes, des joies, des déceptions, de la fatigue. Parfois même de l’agacement mais au final, je ne retiendrai que les événements positifs. Occuper ce poste de sélectionneur aura été une lourde mission. Un défi des plus passionnants, et une très grande fierté. Je suis très honoré d’avoir eu la chance de représenter ma propre nation. C’est un sentiment indescriptible », a-t-il confié.

Fin de parcours pour un héros national

Initialement recruté comme adjoint d’Henri Stambouli au moment où la sélection a été relancée, le technicien avait été propulsé numéro un suite à la volte-face du Français. Sous ses ordres, le petit archipel, malgré des moyens très limités, n’a cessé de progresser ces dernières années : de sa place initiale de 198e nation mondiale au classement FIFA jusqu’à l’apothéose avec la qualification historique pour la CAN 2021 et le fabuleux parcours jusqu’en 8es de finale contre le Cameroun (1-2), avec une élimination dans des conditions ubuesques qui a suscité la sympathie du monde entier.

Il occupait en parallèle, depuis novembre 2020, le poste d’entraîneur du FC Nouadhibou en Mauritanie. Et il se murmure que cette fonction va lui ouvrir les portes du poste de sélectionneur de la Mauritanie où le Français Didier Gomes Da Rosa, nommé en novembre 2021, se retrouve fortement menacé après le zéro pointé à la CAN. Considéré comme une figure des entraîneurs nationaux à succès, à l’image d’Aliou Cissé et Djamel Belmadi, Amir Abdou va laisser un grand vide.