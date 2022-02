Ukraine: La Russie marche sur Kiev, 200 civils tués en trois jours

Dans l’invasion russe en Ukraine, près de 200 morts civils ont été enregistrés après trois jours de combats; Kiev est ce samedi sous les tirs de missiles de Moscou.

Moscou accuse l’ Ukraine d’avoir fait avorter une trêve en refusant des négociations

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé avoir « cassé le plan » de l’invasion russe et appelé à défendre la capitale Kiev, devenue plus que jamais la cible principale des forces de Moscou.

De son côté, le Kremlin a accusé samedi l’Ukraine d’avoir fait avorter une trêve en refusant des négociations.

« Vendredi, s’attendant à des négociations, le président russe a ordonné l’arrêt de l’avancée de l’essentiel de forces » de Moscou, a affirmé le porte-parole de la présidence, Dmitri Peskov. « Étant donné que la partie ukrainienne a refusé les négociations, l’avancée des forces russes a repris aujourd’hui », a-t-il ajouté.

Au troisième jour de l’offensive lancée par Vladimir Poutine, au moins 198 civils ukrainiens, dont trois enfants, ont été tués et 1115 personnes blessées en Ukraine, selon le ministre ukrainien de la Santé, Viktor Liachko.

L'armée ukrainienne détruit une colonne de cinq véhicules militaires

Un haut immeuble résidentiel à Kiev a été touché par un tir de missile, d'après les autorités ukrainiennes, qui n'ont pas donné de bilan dans l'immédiat.

L'armée ukrainienne a affirmé sur Facebook avoir détruit une colonne de cinq véhicules militaires, dont un char, sur l'avenue de la Victoire à Kiev. Dans la nuit, les autorités ont fait état d'une attaque russe contre une centrale électrique du quartier de Troieshchyna, au nord-est de Kiev.

Le ministère russe de la Défense n'a pour sa part évoqué aucune offensive sur Kiev, faisant état uniquement de tirs de missiles de croisière sur des infrastructures militaires, d'avancées dans l'Est, où l'armée appuie les séparatistes des territoires de Donetsk et Lougansk, et dans le sud ukrainien, où les forces russes sont entrées lundi depuis la péninsule de Crimée, annexée en 2014.

La Russie avait indiqué vendredi avoir proposé des pourparlers à Minsk, capitale du Bélarus, pays allié d'où Moscou a lancé son offensive sur Kiev. Quelques heures plus tard, Vladimir Poutine avait appelé l'armée ukrainienne à faire un coup d'Etat et qualifié son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky et son entourage de "clique de drogués et de néonazis".

La Russie a annoncé samedi la fermeture de son espace aérien pour les avions liés à la Bulgarie, la Pologne et la République tchèque, après une décision similaire prise par Varsovie, Prague et Sofia à l'encontre des compagnies aériennes russes.

"En raison des décisions inamicales des autorités aériennes de Bulgarie, de Pologne et de République tchèque à partir de 15H00 heure de Moscou le 26 février 2022" la Russie ferme son espace aérien aux "compagnies aériennes de ces pays et/ou celles qui y sont enregistrées", a déclaré le régulateur aérien russe Rosaviatsia.

Les Etats-Unis vont fournir une nouvelle aide militaire à l'Ukraine, d'un montant de 350 millions de dollars, pour aider Kiev à combattre l'invasion russe, a annoncé samedi le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken.