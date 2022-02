Côte d'Ivoire: Jacques Ehouo projette la commune du Plateau dans le futur

La Mairie de la commune du Plateau a signé une convention ce vendredi 25 février 2022 avec l’entreprise française Dassault Systèmes, leader mondial des logiciels de conception et modélisation 3D, en vue de la création du « Jumeau numérique » de la cité des affaires d’Abidjan.

Signature de convention entre Dassault Systèmes et la mairie de la commune du Plateau

De façon concrète, il s’agit pour l’entreprise d’accompagner le Plateau dans sa transformation digitale au service d’un développement urbain durable par la conception d’une représentation virtuelle de la commune.

Cette représentation digitale sera construite sur la base de données existantes et servira de véhicule à la planification des évolutions futures à apporter à la ville, pour répondre notamment aux enjeux d’occupation de l’espace, des flux démographiques et de la mobilité urbaine, eu égard à la situation caractéristique du Plateau au sein du district d’Abidjan.

Pour comprendre cette démarche, il faut savoir que le Conseil Municipal veut faire du Plateau une smart city, par la mise œuvre d’une politique « Eco2 citoyenne », visant le développement citoyen, économique et écologique de la ville.

Cet accord de coopération intervient suite au déplacement de l’Honorable Jacques Ehouo, Député-Maire du Plateau en France en Octobre 2021, au cours duquel, il a pu bénéficier d’une exposition approfondie aux technologies développées par Dassault Systèmes dans le contexte de la transformation des villes et des territoires.

Selon Raoul Jacquand, chargé de développement et partenariats Afrique de Dassault Systèmes, ce jumeau numérique du Plateau est « un outil d’aide à la décision, c’est une représentation digitale de la ville telle qu’elle existe aujourd’hui » et comment elle pourrait évoluer dans le futur. Le Jumeau numérique servira « à faire des projections, à faire des scénarios et à estimer quelles sont les bonnes décisions à prendre (…) pour le développement durable de votre commune » a-t-il ajouté.

Pour sa part, l’Honorable Jacques Ehouo s’est félicité de ce partenariat qui va permettre « à la commune du Plateau de se transformer et d’atteindre ses objectifs de cité smart (…) où nous (NDLR : la Mairie) pourrons avoir la maitrise de nos décisions, une maitrise des actions ».

Les équipes de Dassault Systèmes et de son partenaire Impararia, qui interviendra dans l’exécution du projet et la formation des personnels de la Mairie à l’utilisation de la plateforme 3DEXPERIENCE, seront donc pleinement mobilisées pour doter la commune d’une approche technologique innovante et évolutive, dont la finalité sera de guider les choix d’aménagement urbain pour une amélioration de la qualité de vie des citoyens résidents ainsi que des nombreux abidjanais se rendant quotidiennement au Plateau dans l’exercice de leurs activités professionnelles.

Notons que le Plateau devient la première commune en Afrique à se doter de cette technologie de pointe. Elle entre ainsi dans un cercle très fermé de villes ou collectivités avant-gardistes parmi lesquelles la cité-état de Singapour, la métropole de Rennes en France et la ville de Jaipur en Inde.