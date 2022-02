Divorcé d'avec Gildas Salomé, Shaoleen (Konty Dj) n'est plus seul

Des années après son divorce d'avec l'animatrice Gildas Salomé, le chanteur ivoirien Shaoleen a annoncé qu'il n'est plus un coeur à prendre.

Après Gildas Salomé, Shaoleen est passé à autre chose

Le chanteur ivoirien Shaoleen et l'animatrice Gildas Salomé ont entretenu une relation amoureuse qui a débuté il y a près de 10 ans, lors d’un concours de chant dénommé DJ Mix Atalaku, organisé sur les antennes de Rti Music Tv, où officiait l'animatrice.

Shaoleen et ses compagnons du groupe Konty Dj avaient été les grands lauréats du concours. Ce qui les a propulsé aussitôt sur la scène du showbiz ivoirien.

Adulé par la jeunesse de l’époque, le groupe Konty DJ était régulièrement invité à des émissions diffusées sur Rti Music Tv. Shaoleen tombe ainsi sous le charme de Gildas Salomé. Une relation naît entre nos deux personnalités people et aboutit au mariage en 2013.

Après une dizaine d’années de vie commune, la relation entre le chanteur et l’animatrice se détériore. Des disputes intempestives, des incompréhensions de plus en plus fréquentes, des divergences d'opinion, et bien d'autres, ont fini par avoir raison du couple.

Nos deux tourtereaux vont finalement se séparer après environ 7 années de mariage sanctionné par la naissance de deux fillettes. De son côté, le talentueux chanteur a décidé de refaire sa vie. Il a annoncé via sa page Facebook qu'il n'est plus seul. '' C’est fait. Je ne suis plus seul désormais. Seigneur, sois avec nous'', a-t-il écrit sur les réseaux sociaux, tout en ajoutant des photos où on le voit en tenue traditionnelle.

Shaoleen s’est-il remarié ou s'agit-il d'un coup de buzz de l'ancien lead vocal du groupe Konty dj? Ce sont en tout cas les grosses questions que se posent de nombreux observateurs qui demandent au chanteur de montrer sa nouvelle compagne.