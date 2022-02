Mgr Alexis Touably Youlo: "Attention au venin de la langue, il est meurtrier"

L'évêque du diocèse d’Agboville, Mgr Alexis Touably Youlo, a exhorté les chrétiens, à purifier leur regard sur les autres. C'etait le dimanche 27 février 2022, à la messe de clôture de la semaine diocésaine des CEB, qui s’est tenue à la paroisse Saint Augustin d’Agboville.

Le message de Mgr Alexis Touably Youlo aux fidèles chrétiens

« La parole du Seigneur, aujourd’hui peut se résumer en ceci. D'abord avoir une foi solide et inébranlable, ensuite porter du fruit et enfin être bienveillant dans le regard que nous portons sur les autres. La foi est le socle sur lequel repose la vie du croyant. La foi est l’attachement, l’adhésion indéfectible, sans faille et sans fin à la personne de Jésus-Christ », a expliqué d’entrée, Mgr Alexis Touably Youlo, évêque du diocèse d’Agboville.

Pour l’administrateur apostolique du diocèse de Yamoussoukro, la foi est cette force intérieure qui met l’homme en mouvement. « La foi nous fait vivre parce que la vie est dans le mouvement. Le chrétien est l’homme du mouvement. Le chrétien ne doit pas stagner, ne doit pas s’immobiliser. Il doit évoluer dans sa vie familiale, professionnelle et sociale. La foi permet de porter du fruit. La foi est source de fécondité », a-t-il ajouté.

Puis, le prélat d'indiquer que, purifier, convertir son regard sur les autres, doit être un fruit porté par tout chrétien. « Il faut être exigeant d’abord avec soi-même avant de l’être pour les autres... Attention au venin de la langue. Car, il est plus meurtrier que celui d’un serpent. Avec la langue, on peut détruire un village. Alors, faisons attention à ce que nous disons des autres », a prévenu Mgr Alexis Touably Youlo.

Les obsèques de la mère de l’évêque, Nohon Gbéya, décédée le mardi 25 janvier dernier, se tiendront les 4 et 5 mars prochain à Tabou, dans le sud-Ouest de la Côte d’Ivoire.

Tizié TO Bi

Correspondant régional