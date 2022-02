RHDP: Ouattara change tout, Bictogo placé sous les ordres de Kafana

Un Conseil Politique du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) s’est réuni ce lundi 28 février 2022 à Abidjan sous la présidence du chef de l’Etat Alassane OUATTARA, Président du RHDP. Ci-dessous, les grandes décisions prises au terme dudit conseil.

Ouattara exhorte les élus et cadres du RHDP à se rapprocher des militants

Cette importante rencontre, la première depuis les élections législatives du 6 mars 2021, était élargie aux Élus et cadres du Parti. L’ordre du jour de la réunion a porté sur l’analyse de la situation socio-politique et la restructuration du Parti.

A l’entame de la réunion, le Conseil Politique a observé une minute de silence en hommage au Premier Ministre Hamed Bakayoko, qui nous a quitté il y a pratiquement un an, jour pour jour, le 10 mars 2021.

Abordant l’ordre du jour de la réunion, le Président du Parti a fait un large tour d’horizon de la situation sociopolitique, économique et sécuritaire de notre pays et dans la sous-région. Concernant le RHDP, il a informé les membres du Conseil Politique de ses orientations, en vue de permettre au Parti de consolider ses acquis et de faire face aux défis et enjeux à venir.

Au terme des échanges qui se sont déroulés dans un esprit de franchise, d’ouverture et de responsabilité, le Conseil Politique sur la base des orientations du Président du Parti, a arrêté ce qui suit : Le Conseil Politique note avec satisfaction et fierté que le RHDP est, après seulement trois ans d’existence, le plus grand Parti du pays par le nombre de ses élus et l’envergure de son implantation sur l’ensemble du territoire national.

Le Conseil Politique adresse ses félicitations les plus chaleureuses au Président du Parti, SEM Alassane OUATTARA, pour son leadership qui a permis à notre pays de faire face à la crise sanitaire, économique et aux risques sécuritaires auxquels sont confrontés tous les pays de la sous-région.

Le Conseil Politique renouvelle ses remerciements les plus appuyés au Président Alassane OUATTARA, pour les énormes sacrifices consentis et qui ont permis de maintenir l’unité du Parti et de garantir la paix et la stabilité en Côte d’Ivoire. Le Conseil Politique remercie les militantes, militants et sympathisants du RHDP, pour leur grande mobilisation qui a permis la victoire du RHDP aux dernières élections législatives.

Le conseil politique a relevé les préoccupations suivantes : - La vacance de plusieurs postes au niveau du Directoire ayant un impact sur la cohérence d’ensemble du Parti ; - Le fait que des cadres et des militants du RHDP continuent de se référer à leur parti d’origine ;

- L’expression des ambitions individuelles, notamment par la création d’associations et de clubs de soutien à certains cadres et les difficultés d’articulation au sein de certaines coordinations, qui constituent, par endroits, des sources de confusions et mettent à mal l’efficacité du Parti sur le terrain ;

- Le besoin d’un encadrement plus efficace des militants de base et d’une plus grande solidarité à l’égard de ceux-ci. Au regard de cette analyse, le Conseil Politique a approuvé les décisions prises par le Président du Parti, à savoir :

1. La réorganisation du Directoire qui sera désormais un organe chargé de conseiller le Président du Parti sur les grands choix stratégiques et de s’assurer de la mise en œuvre de ses décisions et à brève échéance d’initier la restructuration en profondeur des structures décentralisées du Parti ;

2. La création d’un Secrétariat Exécutif, en lieu et place de la Direction Exécutive, avec à sa tête un Secrétaire Exécutif, assisté de quatre Secrétaires Exécutifs adjoints ainsi que de plusieurs secrétaires nationaux et commissions techniques ; Le Secrétariat Exécutif sera chargé de traduire dans les faits les décisions du Président et des instances du Parti ;

3. La conception et la mise à disposition de cartes de militants traduisant l’adhésion au Parti ; 4. La mise en place d’un dispositif efficace en vue d’un financement pérenne du Parti. Le Conseil Politique salue fortement les initiatives prises par le Président Alassane OUATTARA, en vue de garantir à notre pays la paix, la sécurité et un développement durable.

Le Conseil Politique réaffirme la disponibilité du Parti à collaborer avec toutes les formations politiques qui partagent les valeurs de démocratie, de justice, de paix et de progrès social. Enfin, le Conseil Politique exhorte les élus et les cadres du Parti à être régulièrement présents sur le terrain pour encadrer davantage et mobiliser les militants.

Fait à Abidjan, le 28 février 2022

POUR LE RHDP

LE PORTE PAROLE ADJOINT

TOURE MAMADOU