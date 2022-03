Burkina : Une femme et ses enfants tués par une mine artisanale

Le nord du Burkina Faso a été frappé par la mort de dix civils le lundi 28 février 2022. Une embuscade près de Sollé a causé la mort de sept Volontaires pour la défense de la patrie (VDP). Une femme et ses deux enfants ont perdu la vie après avoir sauté sur une mine artisanale.

Lundi 28 février 2022, des hommes armés ont tendu une embuscade à des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) dans le nord du Burkina Faso, non loin de Sollé. Selon une information relayée par le site wakatsera, c'est dans la région de Petelkoulere que l’attaque a eu lieu. Les assaillants ont ouvert le feu sur les Volontaires de retour d’une patrouille. Le bilan fait état de sept morts.

Dans la même journée, à Dougouré (Titao), une femme et ses deux enfants ont été tués par une mine artisanale. Ils étaient à bord d’une charrette. Le Burkina Faso a connu de nombreuses attaques qui ont endeuillé le pays. Le dimanche 14 novembre 2021, au moins 19 gendarmes et un civil sont morts dans une attaque dans la région du Soum, sur le site minier d’Inata. Cette attaque est considérée comme l’une des plus meurtrières qu’ont connues les forces de défense et de sécurité maliennes.