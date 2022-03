Présidentielle en France: Christiane Taubira jette l'éponge

Loin de réunir le nombre de parrainages nécessaires à l'élection présidentielle en France, Christiane Taubira vient d’annoncer qu'elle n'est plus candidate.

France: Incapable d'avoir 500 parrainages, Christiane Taubira n’est plus candidate

Christiane Taubira a fini par jeter l’éponge: "Il est évident que nous ne réussirons pas à réunir les 500 parrainages exigés pour concourir à l'élection présidentielle". L’ancienne garde des Sceaux, ministre de la Justice dans les gouvernements de Jean-Marc Ayrault I et II, puis de Manuel Valls I et II, n’avait recueilli, jusqu’à mardi, que 181 parrainages sur les 500 nécessaires pour se qualifier dans la course présidentielle, à trois jours de la fin du dépôt des signatures.

"Je m'adresse à vous aujourd'hui pour mettre un terme à un inutile suspense, malgré la très forte mobilisation, avec ténacité et enthousiasme, la très forte mobilisation des bénévoles du collectif Taubira 2022, de quelques bénévoles de la Primaire populaire également, de mon équipe de campagne, de quelques élus qui ont fait le choix courageux d'obéir à leur conscience plutôt qu'à leur parti pour certains d'entre eux", a déclaré à la presse la ministre de la Justice de François Hollande, il y a quelques instants.

La candidate avait annoncé la veille mettre en pause sa campagne de terrain pour se consacrer à la récolte de ces précieux paraphes. Depuis sa victoire à la Primaire populaire fin janvier, où sa candidature avait été choisie par près de 400 000 sympathisants de gauche, la campagne de Mme Taubira peinait à prendre sur le terrain. Si elle avait promis fin décembre qu’elle ne serait pas « une candidate de plus », l’ancienne députée de Guyane s’était vue opposer le refus de ses opposants à gauche de participer au scrutin citoyen pour déboucher sur une candidature unique. Selon le dernier décompte du Conseil constitutionnel, Yannick Jadot, Anne Hidalgo, Fabien Roussel, Nathalie Arthaud et Jean-Luc Mélenchon ont déjà dépassé le seuil.