Immeuble effondré-Treichville: 108 personnes de 17 familles, sans abri

Le conseil municipal de Treichville, a réuni la presse nationale et internationale le mardi 1er mars 2022, pour dresser le bilan de l’effondrement d’un immeuble R+5 sur son territoire, dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 février dernier.

Immeuble R+5 à Treichville : Le bilan de l'effondrement s'élève à 7 morts, 15 blessés et 108 sans-abri

Un immeuble R+5 s’est effondré dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 février dernier, à l’Avenue 3 Rue 16 barrée de Treichville, occasionnant des dégâts matériels et des pertes en vie humaine. Selon le Premier adjoint au Maire, Jérôme Ahissi, le bilan du drame s’élève à 7 décès et 15 blessés prises totalement en charge par le Conseil municipal de Treichville dont 11 ont pu regagner leurs domiciles. Il a également annoncé que 108 personnes constituant 17 familles, se retrouvent sans abri.

« L’immeuble devrait être construit sur 5 niveaux qui malheureusement est allé au-delà. Dès les premières heures du drame, les agents de la direction de la sécurité incendie et d’assistance en personne, qui est une structure mise en place par la Mairie, la police municipale et les agents de la Direction technique se sont rendus sur le terrain. Il y a encore deux blessés au Chu de Treichville : une dame qui doit subir une intervention chirurgicale et un homme en observation », a indiqué l’adjoint au maire. Il a également fait part des instructions données par son supérieur, le Maire de Treichville, François Amichia :

« Sur insistance du ministre François Amichia et pour la situation de crise, un comité a été créé et présidé par le deuxième adjoint au maire Mory Camara. Nous avons commencé à sécuriser l’espace afin de faire en sorte que les populations ne connaissent pas d’autres effets collatéraux. Pour plus de prudence, nos services ont procédé au recasement des personnes impactées pour apprécier d’abord la situation et voir s’il y a lieu d’agir autrement, c’est-à-dire de démolir tout ce qui est concerné par cet effondrement pour éviter d’autres crises. Le ministre François Albert Amichia a donné des instructions fermes sur l’assistance que nous devons apporter aux sinistrés. Toutes les personnes qui ont été impactées seront prises en compte », a-t-il confié.

Alex Kouadio