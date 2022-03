Gouvernement ivoirien : Patrick Achi ne satisfait pas encore Ouattara

Patrick Achi, sauf changement de dernière minute, est assuré de diriger le prochain gouvernement d’Alassane Ouattara. Mais cela n’empêche pas le président ivoirien d’être peu satisfait de son Premier ministre.

Ce qu’Alassane Ouattara attend de Patrick Achi

La restructuration tant annoncée au sein du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) a été annoncée par Alassane Ouattara le lundi 28 février 2022. Le chef d’État ivoirien a décidé de ne pas inclure de président d’institution dans le directoire du parti au pouvoir. Ainsi, Amadou Soumahoro, Ahoussou Jeannot Kouadio, Aka Aouélé Eugène et Henriette Dagri Diabaté n’y figurent pas. À côté de ces personnalités politiques, Patrick Achi non plus n’a pas été coopté par le numéro un ivoirien.

On apprend apprend auprès de Jeune Afrique qu’Alassane Ouattara n’apprécie pas la manière dont son Premier ministre conduit le gouvernement. Le magazine panafricain confie que le président ivoirien apparait "agacé du faible dynamisme du gouvernement". Pour le média, cela est dû au chevauchement de certains ministères sous le regard de Patrick Achi.

Par ailleurs, Alassane Ouattara attend toujours les résultats concrets de son équipe gouvernementale. Il faut dire que ces derniers temps, la Côte d’Ivoire fait face à la cherté de la vie qui ne manque pas de soulever de vives critiques de la part des Ivoiriens. La hausse des prix des denrées de première nécessité est dénoncée par la population, soutenue par des organisations de la société civile et l’opposition ivoirienne.