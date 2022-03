Emma Lohoues, record de popularité et un accomplissement de soi

Emma Lohoues dispose de plusieurs casquettes dans le milieu du showbiz. Influenceuse, top modèle, businesswoman, présentatrice… difficile de lui coller une étiquette fixe. Diplômée en communication, la star ivoirienne s’est fait un nom dans le domaine du cinéma. Qu'importe... On retient d'elle qu'elle est la personnalité féminine ivoirienne la plus populaire sur les réseaux sociaux. Un record de visibilité qui lui offre l'opportunité d'accomplir de grandes choses futures. Analyse.

Emma Lohoues, personnalité féminine ivoirienne la plus suivie sur les réseaux sociaux

Le cinéma ivoirien connaît une ascension fulgurante. Entre des castings XXL, des scénarios originaux et les talentueux acteurs qui se révèlent ces dernières années, les productions cinématographiques ivoiriennes sont de plus en plus prisées sur le continent africain. Conscientes de l’engouement que suscite le 7e art chez les Africains, plusieurs chaînes cryptées occidentales basées en Afrique et applications mobiles investissent le terrain.

Emma Lohoues, star du showbiz ivoirien, véhicule régulièrement des messages de motivation et prodigue des conseils à ses fans surnommés affectueusement EmmaLuv. Elle s'est en effet donné pour mission d'influencer positivement les jeunes ivoiriens afin de leur donner les meilleures astuces dans leur quête d'une vie meilleure. Elle prône notamment la persévérance dans le travail honnête et toute forme d'autonomie.

" Apprenez à vos filles l’indépendance financière pour qu’elles recherchent un compagnon et non un employeur. Apprenez à vos garçons l’indépendance domestique pour qu’ils recherchent une compagne et non une employée de maison » ; " Arrêtez de tendre la main. Bougez-vous ! C’est de petit boulot à petit boulot qu’on arrive à ce à quoi on a toujours rêvé. Pour réussir, il faut faire preuve d’abnégation, de courage ; d’échec en échec, on finit par réussir », tels sont les messages qu’elle a postés ces dernières semaines.

Suivie par plus de 3 millions de personnes sur Instagram, Emma Lohoues est sans doute la personnalité ivoirienne la plus suivie sur les réseaux sociaux après Didier Drogba. Détentrice d'un projet salutaire, elle a l'occasion d'influencer davantage les jeunes ivoiriens pour un changement positif de comportement et le cinéma est un moyen efficace pour véhiculer ce message.

Influencer positivement par le cinéma

Emma Lohoues a occupé le rôle principal dans des films à succès. Sa plus grande référence reste son rôle dans la comédie romantique « Le Mec idéal », du réalisateur ivoirien Owell Brown. Emma Lolo a en effet interprété Estelle, une femme très entreprenante qui a choisi contre l'avis de ses parents d'opter pour son propre business : « un salon de coiffure », dans lequel elle s'investit entièrement. Le film a reçu le prix de l'Étalon de Bronze au Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou de 2011 et l’actrice a obtenu le Prix de la meilleure comédienne au Festival international du film de Khouribga au Maroc en 2011. Elle a également obtenu le Prix de la meilleure actrice au 20ème China Golden Rooster & Hundred Flowers Film Festival 2011 à Hefei, en Chine. Entreprendre reste une valeur qu'elle souhaite inculquer à la gent féminine.

L'exemple de Konnie Touré

Rodée dans le domaine, Emma Lohoues a la possibilité de se servir du 7e art pour transmettre des messages à ses fans, d'autant que la gent féminine s’impose de plus en plus dans le domaine. Konnie Touré par exemple, est en train de se tourner progressivement vers le cinéma. Alors qu’elle ne se contentait au départ que de quelques rôles d'actrice, elle a produit un film intitulé "Un homme à marier", très bien accueilli par le public ivoirien et africain. Dans cette série à la fois romantique et dramatique, la patronne de la structure Konnivence a fait ressortir tous les types d’hommes possibles qu'une femme, en quête d'amour, peut rencontrer.

En draguant la toile, l’on se rend compte que de nombreuses femmes se sont retrouvées édifiées, après avoir découvert certaines facettes des hommes qu’elles ignoraient. La production est actuellement en verve sur une chaîne publique ivoirienne et est bien partie, selon les spécialistes, pour rafler un prix très prochainement. Selon ce qui se murmure, Konnie serait même en plein tournage d'un nouveau film qui devrait apparaître sur la célèbre plateforme Netflix.

Avec ses millions de followers, Emma Lohoues peut facilement sensibiliser son public en collaborant avec des réalisateurs pour établir des scénarios dans ce sens. Les romans cultes "Les Coups de la Vie", écrits par Anzata Ouattara et dont les histoires ont été adaptées au cinéma, ont connu du succès dans ce sens.

Un projet aux retombées inestimables

Avec une telle initiative, Emma Lohoues s'attirerait davantage la sympathie du public, parce que porteuse d'un projet pertinent. Elle pourrait ainsi marquer sa propre histoire et contribuer à susciter l’amour du cinéma qui demeure une très grosse industrie. Le Nigeria par exemple, produit chaque année 2 000 films vidéos, dont les revenus seraient estimés à 20 millions d'euros (plus de 13 milliards CFA). Une preuve que le cinéma est en forte croissance dans les pays d'Afrique. Si le 7e art explose en Côte d'Ivoire, à l'image de Bollywood ou Nollywood, les box-offices garantiraient de très gros revenus aux acteurs et équipes de tournage, une seine façon de participer à la lutte contre le chômage.

Présentement en France où elle rencontre des partenaires d'affaires, Emma Lohoues qui parle peu de ses projets non encore bouclés pourrait créer des surprises les années à venir.

Alex Kouadio