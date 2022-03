Dj Arafat: Ces vérités crues de Coach Hamond Chic à Carmen Sama

Coach Hamond Chic s'est-elle réellement prononcée sur le dernier clip de Sidiki Diabaté, dans lequel l'on aperçoit la belle Carmen Sama, veuve de Dj Arafat ? La vérité.

Hamond Chic à Carmen Sama: ''Ne pense pas qu'à cause de tes fesses, tu peux tout te permettre''

La veuve de Dj Arafat, Carmen Sama, est à nouveau au cœur d'une vive polémique qui enflamme la toile depuis lundi. Son apparition dans le tout dernier clip de Sidiki Diabaté, suscite de nombreuses réactions. Certaines pages assez suivies sur la toile, ont saisi l'occasion pour faire renaître une ancienne vidéo datant de 2020 de coach Hamond Chic, lui crachant ses vérités.

''Ses formes qu'elle est en train de montrer comme s'il n'y avait que ses fesses en Côte d'Ivoire là, je veux dire que fesses comme ça, il y en a plein. Il n'y a rien d'extraordinaire, c'est parce que c'est pour Arafat que c'est devenu extraordinaire. C'est Arafat qui a donné de la valeur à tes fesses. Donc, ne pense pas que c'est à cause de tes fesses que tu peux tout te permettre'', lance Caoch Hamond Chic dans la vidéo.

Puis d'ajouter: '' Aujourd'hui, elle a une voiture grâce à Arafat. Elle a une maison grâce à Arafat; elle a un compte en banque bien blindé grâce à Arafat, et son habitude là, on ne doit rien dire (...) Si ce n'était pas Arafat, elle allait avoir ça où? Elle a quel diplôme? Elle a quel travail ? Elle a quelle expérience pour avoir tout ce qu'elle a aujourd'hui. Le luxe dans lequel elle vit, c'est grâce à Arafat...et pour Arafat, pour son respect, pour sa considération, elle doit bien se tenir, elle lui doit ça (...) On n'est pas en train de la clasher. On n'est pas en train de t'insulter, c'est des conseils que je te donne en tant que grande soeur'', poursuit-elle.

Des conseils qui sont certainement tombés dans des oreilles de sourds, puisque Carmen Sama a elle-même affirmé qu'elle se moque éperdûment de ce qui se raconte sur sa personne sur la toile.