Mali: En débandade, les terroristes évitent tout contact avec les FAMa

Au Mali, les actions de recherches du renseignement, de surveillance, de poursuite et de neutralisation des terroristes, se poursuivent inéluctablement pour le retour de la paix et de la quiétude.

Montée en puissance des Forces armées du Mali

La montée en puissance des forces armées du Mali, est saluée par les populations sur le théâtre des opérations au Nord et au centre du pays. En plus de la libération récemment de 18 personnes dont 17 militaires et 1 civil, c’est chaque jour, que des villages sous occupation jihadistes, sont libérés. L’état-major des forces armées maliennes rassure sur sa détermination à neutraliser toutes les forces du mal.