Obams explique pourquoi il a quitté son producteur Malick Dioms

Le chanteur Coupé-décalé, Obams, a expliqué au micro de viberadio, les raisons pour lesquelles il a quitté son producteur Malick Dioms.

Le jeune chanteur ivoirien Obams, auteur du titre à succès ‘’On ne force pas’’, a décidé de se séparer de son producteur Malick Dioms. Le producteur avait affirmé qu’il avait la possibilité de faire arrêter les managers de l'artiste ou de bloquer ses spectacles car, selon lui, leur contrat courait toujours. De son côté, Obams estime que Malick Dioms est très mal placé pour parler d’un contrat qu’il n’a jamais respecté lui-même. Le jeune chanteur Coupé-décalé, présentement en Europe, a expliqué les raisons pour lesquelles il a quitté son producteur, au micro de vibereadio.

« On a un contrat en bonne et due forme que le Producteur n’a jamais respecté. On avait un contrat de 3 ans. On a fait 1 an et 7 mois ensemble où rien ne fonctionnait comme convenu. Je lui réclamais les pourcentages de mes spectacles qu’il devait me verser. Et lui, le producteur me faisait croire qu’il gardait cet argent pour m’acheter un terrain. A mi-parcours du contrat, je lui ai demandé ceci: « affaire de terrain-là, c’est comment Boss ?». Quand je lui demande les papiers du fameux terrain, il n’est pas capable de me les présenter. Quand je lui dis: qu’il aille me montrer le terrain en question qu’il dit avoir acheté, il fait des histoires », explique Obams.

Puis d’ajouter: « À cause du discours du terrain, mon propre producteur m’avait bloqué. Il ne me décrochait plus au téléphone. Il m'appelait uniquement lorsqu'on avait un spectacle. Et jusqu’aujourd’hui, il doit de l’argent à mon arrangeur Jovia Beat sur mon premier single « On force pas ». Il n’a pas payé la totalité de l’argent du mec ». Poursuivant, l’ex danseur de feu Dj Arafat a ajouté ceci: « Dans le contrat, il était clairement convenu qu’il paye mon loyer tous les fins de mois. A un moment, le producteur a carrément arrêté de payer la maison, rien que pour qu’on m’expulse. J’ai dû partir de cet appartement où j'habitais parce que ce n’était plus payé. J’ai les preuves de tout ce que je dis ici. Quand je serai à Abidjan, je vous les fournirai s’il continue de chercher à ternir mon image », a-t-il prévenu.