Clôture du dialogue politique : Le message de Patrick Achi

Le dialogue politique national s'est clos le vendredi 4 mars 2022 en présence de Patrick Achi. À cette occasion, Patrick Achi a adressé un message aux partis et groupements politiques, mais également aux organisations de la société civile.

Le message de Patrick Achi à la clôture du dialogue politique

Vendredi 4 mars 2022, les partis et les groupements politiques, mais aussi les organisations de la société civile ont pris part à la clôture du dialogue politique national. Patrick Achi s'est dit heureux et honoré de les recevoir à la Primature pour la clôture de la 5e phase du dialogue politique national qui a vu la participation de 21 partis politiques ainsi que 26 organisations de la société civile.

Le Premier ministre ivoirien a félicité les acteurs politiques et les membres de la société civile pour leur participation active à l'ensemble des travaux qui ont permis d'aboutir à des conclusions. "C’est la preuve qu’ensemble nous pouvons contribuer significativement à la construction de la paix et du vivre-ensemble", a dit Patrick Achi.

Au cours de son allocution, l'ancien secrétaire général de la présidence de la République a reconnu la nécessité de promouvoir et d'enraciner par nos paroles et nos actes la paix, le dialogue constant et le rassemblement fraternel en Côte d'Ivoire. "Notre seul repère doit être la Côte d’Ivoire, notre seul guide, l’intérêt général du peuple ivoirien", s'est-il exprimé.

Il faut dire que les débats de la 5e phase du dialogue politique ont tourné autour des mesures d'apaisement de l'environnement politique, la réconciliation nationale et le cadre juridique et institutionnel des élections en Côte d'Ivoire. "Ainsi, comme je le disais à la cérémonie d’ouverture de cette 5e phase du dialogue politique, parce que nous aurons été dans nos échanges, ces ambassadeurs minutieux de la paix et de la démocratie, il n’y aura au final qu’un seul vainqueur : la Côte d’Ivoire et les Ivoiriens", a mentionné Patrick Achi.